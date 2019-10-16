В джунглях нашли гигантский затерянный город

Археологи сообщили об обнаружении древнего города Кхмерской империи Махендрапарвата, который находится на территории современной Камбоджи . Детальное описание результатов исследования, проведенного в 2012-2015 годах, впервые опубликовано в журнале Antiquity.

Исследователи точно определили местоположение руин с помощью лидара — устройства с оптической системой (в данном случае используются лазеры), которое применяется для изучения объектов, скрытых плотной растительностью. Ученым удалось создать карту города, расположенного на плато Пном Кулен, к северо-востоку от другого древнего города — Ангкора, который был центром Кхмерской империи. Руины датируются IX веком нашей эры.

Хотя историки знали о существовании Махендрапарваты и ее приблизительном местоположении, было достаточно мало доказательств, что город находится на Пном Кулен. Ученым были известны только разрозненные храмовые комплексы. Лазерное сканирование позволило выявить тысячи ранее неизвестных объектов. Выяснилось, что городская сеть охватывает около 50 квадратных километров.

Кхмерская империя просуществовала в IX-XIII веках на территории современных Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса.