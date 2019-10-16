Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В джунглях нашли гигантский затерянный город 

Lenta.ru + ещё 3 21 час назад
В джунглях нашли гигантский затерянный город
Фото: РИА Новости
Археологи сообщили об обнаружении древнего города Кхмерской империи Махендрапарвата, который находится на территории современной Камбоджи. Детальное описание результатов исследования, проведенного в 2012-2015 годах, впервые опубликовано в журнале Antiquity.
Исследователи точно определили местоположение руин с помощью лидара — устройства с оптической системой (в данном случае используются лазеры), которое применяется для изучения объектов, скрытых плотной растительностью. Ученым удалось создать карту города, расположенного на плато Пном Кулен, к северо-востоку от другого древнего города — Ангкора, который был центром Кхмерской империи. Руины датируются IX веком нашей эры.
Хотя историки знали о существовании Махендрапарваты и ее приблизительном местоположении, было достаточно мало доказательств, что город находится на Пном Кулен. Ученым были известны только разрозненные храмовые комплексы. Лазерное сканирование позволило выявить тысячи ранее неизвестных объектов. Выяснилось, что городская сеть охватывает около 50 квадратных километров.
Кхмерская империя просуществовала в IX-XIII веках на территории современных Камбоджи, Вьетнама, Таиланда и Лаоса.
Трансляция жесткого порно всерьез напугала зрителей
Последние новости
Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина Россия испытала ядерную триаду под руководством Путина Регистрацию в аэропортах России предложили сделать платной Регистрацию в аэропортах России предложили сделать платной Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit Британия и ЕС согласовали сделку по Brexit
Комментарии
Наука , Наука и техника , Камбоджа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Удар по Минску»: в МИД РФ ответили на требования Киева
«Удар по Минску»: в МИД РФ ответили на требования Киева240
Раскол в православии? В России собрали Священный синод
Раскол в православии? В России собрали Священный синод107
Захарова ответила американским СМИ
Захарова ответила американским СМИ11
Авторитетный вор в законе попал в ловушку
Авторитетный вор в законе попал в ловушку2
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-100
Даже не успели встать: как погибли пассажиры SSJ-10068
Видео
«Гром-2019»: что показали Путину
03:12
«Гром-2019»: что показали Путину
Армия Войска
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
02:46
Эрдогана попросили не становиться дьяволом
В мире Ближний Восток
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
00:41
Названа главная причина смерти пассажиров SSJ-100
Катастрофы Происшествия
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
03:23
Сирийские войска вышли к границе с Турцией
В мире Армия
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
01:44
В деле Бочкаревой всплыли новые подробности
Шоу-бизнес
Москва направит ноту протеста США
00:58
Москва направит ноту протеста США
Политика Армия
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
01:18
«Фальшивым» машинам ДПС в кортеже Путина дали объяснение
Политика
Медведев отругал министров за англицизмы
01:30
Медведев отругал министров за англицизмы
Политика
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
03:05
Посольство США отреагировало на инцидент с атташе
Политика
Путин назвал новую задачу для ОПК
03:33
Путин назвал новую задачу для ОПК
Армия Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение