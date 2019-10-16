Учёные вырастили урожай в инопланетном грунте

Голландские исследователи собрали первый урожай, выращенный в марсианском и лунном грунте.

Исследование Вагенингенского университета подтвердило идею о том, что на Марсе и Луне можно не только выращивать съедобные растения, но и получать жизнеспособные семена. Группа специалистов вырастила в почвах, которые имитировали грунт Марса и Луны, целый набор вполне земных растений: кресс-салат, шпинат, помидоры, редьку, рожь, рукколу, зелёный лук и лук-порей. Исследователи моделировали свойства лунного и марсианского реголита и «нормальной» почвы (почва Земли) в качестве контрольной группы. Девять из десяти посеянных культур успешно взошли и сформировали плоды и семена.