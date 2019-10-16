Учёные вырастили урожай в инопланетном грунте 

Голландские исследователи собрали первый урожай, выращенный в марсианском и лунном грунте.
Исследование Вагенингенского университета подтвердило идею о том, что на Марсе и Луне можно не только выращивать съедобные растения, но и получать жизнеспособные семена. Группа специалистов вырастила в почвах, которые имитировали грунт Марса и Луны, целый набор вполне земных растений: кресс-салат, шпинат, помидоры, редьку, рожь, рукколу, зелёный лук и лук-порей. Исследователи моделировали свойства лунного и марсианского реголита и «нормальной» почвы (почва Земли) в качестве контрольной группы. Девять из десяти посеянных культур успешно взошли и сформировали плоды и семена.
Общее количество биологической массы, полученной на марсианской почве, было сопоставимо с аналогичной производительностью земного грунта. Показатели лунного реголита были скромнее, но исследователи признали их удовлетворительными. «Инопланетный» грунт для эксперимента был предоставлен экспертами НАСА. Сообщается, что предварительно его обогатили определёнными органическими добавками. Авторы работы считают, что это большой шаг к созданию устойчивой и замкнутой сельскохозяйственной экосистемы.