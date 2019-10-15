Вранье снизило способность понимать других

Об этом говорит новое исследование группы психологов, опубликованное в Журнале экспериментальной психологии. Ученые-психологи пришли к выводу, что обман может оказать негативное влияние на общение с другими людьми. Даже с теми, кому не врали. Когда люди лукавят, они воспринимают себя уже менее близким человеком по отношению к собеседнику (сестрой, братом, другом, коллегой), дистанцируются и впоследствии теряют возможность точно определять эмоции других людей.

Особенно пагубно подобное поведение может отражаться на рабочих отношениях, которые без обмана могут быть генеративными (источником внутреннего обогащения и жизненной силы), но с ним они становятся разъедающими. Ученые отмечают, что способность точно считывать эмоциональное состояние коллег и реагировать на него ведет к более просоциальному поведению, что особенно важно для создания сильных профессиональных сообществ.

В исследовании приняли участие 250 пар людей, часть которых попросили врать друг-другу, а часть — говорить правду. Оказалось, что лгуны, по сравнению с теми, кто говорил правду, уже не так точно оценивали эмоции своего партнера. После рассказанной неправды, люди слушали, как их партнер рассказывает реальную историю, а затем оценивали эмоции, которые испытывал рассказчик. Группа «нечестных» людей значительно хуже распознавала эмоциональное состояние своего партнера во время последующего общения.

Этот эксперимент был подкреплен другим, в ходе которого создавались условия, провоцирующие на обман. Для этого людям предлагалось бросать кости, и чем больше было выпавшее число на загаданной стороне, тем больше денег они получали за участие. При этом людей поделили на две группы. Одни называли сторону кубика до броска, а другие — после, но, якобы, загадав ее до броска. Вторая группа заработала гораздо больше денег, что прямо указывает на ложь. После серии бросков им показывались 42 коротких видео с актерами для оценки степени способности воспринимать эмоции других. В этом эксперименте приняли участие уже 1879 человек. Как и в первом опыте, игравшие нечисто чаще ошибались в определении эмоций.

Участники, которые обманывали ради денег, явно дегуманизировали актеров на видео, представляя их менее человечными. Кроме того, мошенники оказались более склонными к повторному неэтичному поведению. Этот говорит о том, что как только мы начинаем врать, мы меняем свое восприятие людей, считая их менее человечными. А это, в свою очередь, словно дает нам право продолжать обманывать и вести себя неэтично. Даже невинные случаи вранья оказались вредоносными, в первую очередь, для обманщиков.