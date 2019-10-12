Найдена древнейшая карта загробного мира

В египетском саркофаге нашли древнейший вариант карты загробного мира

На стенках найденного саркофага и были найдены такие заупокойные тексты и изображения.

Ученые обнаружили в некрополе Верхнего Египта саркофаг, оказавшийся свидетельством существования древнейшей известной «Книги двух путей», в которой описывалось путешествие умерших через загробный мир. Там же присутствовала и изображающая его карта.

«Книга двух путей» была заупокойным текстом, созданным для облегчения существования душ в загробном мире. Египтяне верили, что после физической смерти остаются души разной степени телесности, попадающие в загробное царство на последний суд.

Однако путь до него был сложным: умерший мог оказаться в «озере пламени» или встретить чудовище. Для этого погребенному в саркофаг клали подсказки, заклинания, карты загробного мира, которые нередко рисовали прямо на его стенках.

На стенках найденного саркофага и были найдены такие заупокойные тексты и изображения. Согласно им, в нем была захоронена женщина по имени Анх. Кем она была, неизвестно. Об этом сообщает The Journal of Egyptian Archeology.

Ученые смогли обработать фотографии саркофага и увидеть до того неразличимые объекты; после этого им удалось прочитать часть текста и увидеть изображения, которые оказались фрагментами «Книги двух путей». Их сравнили с уже известными вариантами и пришли к выводу, что они являются древнейшим из известных вариантов «Книги двух путей».