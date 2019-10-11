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Омолодиться и не умереть: возможно ли? 

РИА Новости 58 минут назад
Можно ли омолодиться и не умереть?
Фото: © Depositphotos / transurfer
В Калифорнийском университете девять добровольцев скинули по паре лет, там же попутно поправили гены быка. Какой прок от этого людям? Считаем плюсы и минусы.
1. Участникам американского эксперимента было около 60-ти. В течение 365 дней они принимали гормон роста. Итоговое исследование показало: их биологический возраст больше не совпадал с реальным — каждый помолодел примерно на два с половиной года.
Это плюс.
2. Помимо гормона роста подопытным пришлось регулярно принимать таблетки против диабета — омоложение лекарственными средствами чревато неприятным заболеванием.
Это минус.
3. Калифорнийский опыт доказал, что гормон роста восстанавливает крохотную железу, которая важна для иммунной системы человека. Снова плюс. Опыт не имел продолжения потому, что, как полагают медики, годами принимать какой бы то ни было лекарственный коктейль — значит наверняка заработать опасный побочный эффект. Хорошо, если известный. А если не известный медицине?
Снова минус.
4. Омолаживаться можно и без таблеток. По мнению научного сотрудника Университета Лозанны Константина Попадьина, для этого достаточно умеренных, но постоянных занятий спортом и сокращения калорий в принимаемой пище. Это плюс. Но если у человека плохая генетика, он и при этих условиях проживет меньше того, кто получил от мамы с папой отличные гены, уверен Попадьин.
И это, конечно, минус.
5. Биологический и хронологический возраст зависит от двух причин: генетическая наследственность и ЗОЖ в соотношении примерно 60% к 40%. При этом гены можно "поправить" в нужном направлении, как показал еще один калифорнийский опыт — пока не на людях. Гены быка "отредактировали" так, чтобы у его потомства не было рогов. Бык стал отцом шестерых телят, и ни у одного из них рога так и не развились.
Где здесь плюс, а где минус?..
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