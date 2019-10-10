Россия обеспечит планету искусственным мясом?

Российские учёные задумали обеспечить планету искусственным мясом

Создание первых полноценных образцов натурального мяса на 3D-принтере — вопрос нескольких лет, сообщил управляющий партнёр одной из российских компаний, занимающихся биопринтингом Юсеф Хесуани. Современные технологии 3D-печати позволят создавать искусственный продукт. Со временем он позволит отказаться от разведения животных на фермах. Это может значительно сэкономить ресурсы планеты. Так на производство одного килограмма натуральной говядины требуется 15 тысяч литров воды и как минимум одна корова.

Российские ученые совместно с израильскими коллегами создали магнитный биопринтер «Орган. Авт». На нём возможно воспроизводить искусственное мясо разных видов и рыбы.

Суть инновационного способа синтезирования мяса заключается в копировании и воспроизводстве естественного процесса регенерации клеток в живом организме в условиях лаборатории.

Новую технологию решили опробовать на орбите Земли. На международной космической станции был проведен эксперимент, космонавт Олег Скрипочка напечатал несколько образцов мяса.

Юсеф Хесуани, управляющий партнёр одной из российских компаний, занимающихся биопринтингом:

Эксперимент, проведенный в наиболее экстремальных условиях, даёт возможность говорить об успехе и широких перспективах разумных технологий пищевой промышленности. В ближайшее время технологии, отработанные в космосе, ученые будут применять в создании установок по печати мяса на земле.

Хесуани пояснил в беседе с News.ru, что созданные образцы пока нельзя называть полноценными аналогами натурального продукта. А их размер — несколько миллиметров — даже не позволяет оценить вкус изделия. Но начало положено.

Созданы клетки самого мяса. В нем нет жира и соединительной ткани. Чтобы получить более массивные конструкции, нужно применить техники длительного культивирования. В будущем это будет доступный по цене продукт, — сообщил эксперт.

Согласно прогнозам ООН , численность населения к 2050 году достигнет 10 миллиардов человек, что значительно увеличит потребность в продовольствии. По прогнозам OECD ( Организация экономического сотрудничества и развития ) к 2025 году потребление говядины в мире вырастет до 27 миллионов тонн в год (на 8% по сравнению с 2018 годом), при этом по различным опросам, от 20 до 50% потребителей готовы попробовать продукты из культивируемого мяса.

Алексей Дейкин, заместитель руководителя центра коллективного пользования Института биологии гена РАН