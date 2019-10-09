Цивилизацию майя обвинили в изменении климата

Ученые из Университета Техаса в Остине ( США ) проанализировали данные географического исследования, проведенного в Белизе , и установили, что влияние цивилизации майя на состояние тропических лесов и климат было гораздо более ощутимым, чем считалось ранее.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, а его краткая версия приведена на сайте университета. Предыдущие исследования показали, что у народа майя была очень развитая городская и сельская инфраструктура.

Считается, что деятельность этих людей изменила экосистемы в пределах глобально важных тропических лесов. В новом исследовании ученые использовали данные, полученные при помощи лидаров — технологии сканирования местности.

Полученные сведения ученые сравнили с данными археологических раскопок, проведенных в заболоченных местах. Именно там находились сельхозугодья майя. Исследование, во-первых, показало, что площадь полей была в пять раз больше, чем считалось до сих пор.

Во-вторых, исследователи обнаружили еще один, более крупный, полевой комплекс "водно-болотных угодий" в Белизе. Анализ данных привел исследователей к выводу, что майя оказали "более раннее, более интенсивное и более широкое антропогенное воздействие" на важные тропические леса и тем самым глобально повлияли на окружающую среду.

"Только сейчас мы начинаем изучать "полный отпечаток" деятельности человека в тропических лесах, — говорит ведущий автор Тим Бич. — Эти большие и сложные сети водно-болотных угодий, возможно, изменили климат задолго до индустриализации. Они могут быть ответом на давний вопрос о том, как эта великая цивилизация кормила себя".

Исследователи считают, что в истории майя было несколько периодов, когда растущий спрос на продовольствие вынуждал их расширять площади своих сельхозугодий. Считается, что это было связано с изменениями окружающей среды. Так, в период от 3000 до 1000 лет назад они были вызваны повышением уровня моря, а от 1200 до 900 лет назад существенное влияние оказала еще и засуха.

Чтобы выжить, народ майя начал вырубать тропические леса, превращая их в те самые водно-болотные угодья. Расширение сети сельскохозяйственных каналов привело к увеличению объема выбросов в воздух углекислого газа и метана.

Ученые в новом исследовании доказывают, что наиболее интенсивный рост выбросов метана пришелся на период от 2000 до 1000 лет назад. А именно в это время майя значительно расширили свои угодья. Кроме того, аналогичные процессы происходили в тот же период в Южной Америке и Китае.