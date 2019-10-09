Ученые открыли в янтаре «плесневых свиней» 

Исследователи обнаружили в доминиканском янтаре окаменелости уникальных беспозвоночных, обитавших в раннем олигоцене 30 миллионов лет назад. Из-за их внешнего сходства с свиньями и рациона новое семейство прозвали «плесневыми свиньями». Статья об открытии появилась в журнале Invertebrate Biology.
Беспозвоночные составляют примерно 95% всех видов животных. Такое разнообразие видов, однако, показывает, что ученым сегодня удалось обнаружить лишь часть из них. Самые большие открытия остаются впереди.
В исследовании ученых из США рассматриваются окаменелости, сохраненные в янтаре из Доминканской республики. В одном из кусочков были обнаружены останки совершенно нового семейства, рода и вида под названием Sialomorpha dominicana. В этих же окаменелостях ученым удалось найти фрагменты рациона животных и смоделировать их среду обитания. «Плесневые свиньи», средняя длина тела которых была около 100 микрометров, имели гибкие головы и четыре пары ног. Они росли за счет линьки своего экзоскелета и питались в основном грибками, дополняя этот источник пищи мелкими беспозвоночными.
Найденные беспозвоночные делили теплую, влажную среду, существовавшую в конце палеогена, с псевдоскорпионами, нематодами, грибами и простейшими.
«На концах их ног нет когтей, как у тихоходок и клещей, — сказал Джорджа Пойнара, младший, сотрудник Орегонского государственного университета. — Основываясь на том, что мы знаем о существующих и вымерших беспозвоночных, S. dominicana, по-видимому, представляет собой новый тип. Структура и закономерности развития этих окаменелостей иллюстрируют период времени, когда среди этих типов животных появились определенные черты. Но мы не знаем, когда возникла линия Sialomorpha, как долго она существовала, и живут ли сегодня ее потомки».