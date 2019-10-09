Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Исследование лавы показало, была ли жизнь на Венере 

Российская Газета + ещё 1 3 часа назад
Исследование лавы показало, была ли жизнь на Венере
Фото: РИА Новости
Команда астрофизиков из Института наук о Луне и планетах (LPI) провела новое исследование лавового потока Ovda Fluctus на Венере и поставила под сомнение гипотезу о большой схожести этой планеты с Землей.
Краткий отчет о работе опубликован на сайте института LPI. В последнее время появилось сразу несколько исследований, доказывающих, что в древности Венера обладала влажным и теплым климатом, а также океаном жидкой воды.
Это сделало бы ее похожей на Землю, а значит, возник бы естественный вопрос: существовала ли в тот период времени жизнь на Венере? Некоторые отвечают на этот вопрос утвердительно, но в данном случае исследователи ставят под сомнение это утверждение.
Предыдущие исследования основывались на химическом анализе атмосферы Венеры и ее высокогорий. Именно это позволило предположить, что планета была когда-то теплой и влажной.
Считалось, что ее нагорья образованы гранитными породами, подобно материкам Земли. То есть для их формирования потребовалось бы очень много воды, что привело к выводу о возможном существовании в прошлом океана на Венере.
Команда LPI использовала данные радаров и установила, что лавовый поток не является гранитным, как это предсказывалось из-за его местоположения. Вероятно, он состоит из базальтовых пород, которые могут образовываться как с участием воды, так и без нее.
"Мы так мало знаем о поверхности Венеры, — говорит член исследовательской команды доктор Аллан Трейман. — Если нагорья Ovda Regio состоят из базальтовых пород, как и большая часть Венеры, они, вероятно, были сжаты до своих нынешних размеров внутренними силами, возможно, как горы, которые являются результатом тектоники плит на Земле".
Выбили зубы на съемках «Давай поженимся»
Российская Газета: последние новости
Цивилизацию майя обвинили в изменении климата Цивилизацию майя обвинили в изменении климата В янтаре найдены "плесневые свиньи" возрастом 30 миллионов лет В янтаре найдены "плесневые свиньи" возрастом 30 миллионов лет В Израиле обнаружили основанный пять тысяч лет назад "мегаполис" В Израиле обнаружили основанный пять тысяч лет назад "мегаполис"
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве объявлен план «Перехват»
В Москве объявлен план «Перехват»26
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования
Самолеты ВКС экстренно покинули аэродромы базирования208
Фонд Навального признали иностранным агентом
Фонд Навального признали иностранным агентом904
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна121
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео
«Огненный фонтан» в Петербурге попал на видео6
Видео
В Москве объявлен план «Перехват»
01:03
В Москве объявлен план «Перехват»
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
01:09
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна
Происшествия
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
04:08
Депутаты отказались ехать в США из-за Юмашевой
Политика
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
02:53
Звонок Ангелины Хачатурян в полицию после убийства
Происшествия
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
05:18
Для Заворотнюк могли организовать хоспис на дому
Шоу-бизнес
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
00:47
Чиновник объяснился за детскую горку из кучи грязи
Общество Другое
Переписку в Сети предложили ограничить
13:42
Переписку в Сети предложили ограничить
Общество
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
00:47
Составлен словарь сленга ополченцев Донбасса
Армия В мире
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
02:56
Дело MH17: Нидерланды проверят Украину
В мире Украина
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
10:15
В Москву едет поезд с высоким радиационным фоном
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение