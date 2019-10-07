Прощай, Солнце: назван срок гибели человечества

Сначала Солнце вырастет до размеров красного гиганта и сожжет все планеты. Когда от них останутся только угли, красный гигант начнет остывать и сожмется до размеров белого карлика. Таким будет конец Солнечной системы. Человеку в ней места не останется.

Перспектива гибели всего живого заставила ученых искать места для переселения человечества. Только за последние полгода было открыто минимум две подходящие "жилплощади". Всего их обнаружено уже более четырех с половиной тысяч. Шансы на спасение увеличиваются.

Плохие новости

По самым скромным подсчетам еще не меньше 5 миллиардов планет могут оказаться землеподобными. У них даже есть свои солнцеподобные звезды, а у некоторых — сходная по составу атмосфера. Все расположены в нашей галактике, в "Млечном пути", но, что плохо, за пределами Солнечной системы. Они так и называются: "экзопланеты", то есть внесолнечные. На современной космической технике до самой близкой придется лететь несколько сотен веков. Нужен корабль, который способен перемещаться почти со скоростью света. У Земли же два сценария развития и один хуже другого: превратиться либо в Марс, каким мы его знаем сегодня, либо в соседку Венеру, на которой углекислый газ и 500 атмосфер давления. Когда на Венеру посылали космические аппараты, их просто сдавливало.

Хорошие новости

Тем временем Солнце минимум дважды тревожно сигналило, вызывая на Земле экстремальные события. О них напомнил директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Владимир Кузнецов

"В 1989 году в канадской провинции Квебек из-за магнитной бури, вызванной вспышками на Солнце, на девять часов была полностью отключена вся электроэнергия — все перегорело. А самое мощное происшествие за все время наблюдения за Солнцем случилось в 1859 году и называется Каррингтонским событием — по имени британского ученого, который зафиксировал наибольшую вспышку. Тогда вся Земля, а не только полярные области, была охвачена сияниями — настолько сильным оказалось воздействие на ее магнитосферу. Подобное будет происходить еще не раз".

Успокаивать должно лишь одно: все эти энергетические возмущения и электромагнитные колебания, как подчеркнул Владимир Кузнецов, терпимы и не нарушают равновесного состояния системы Солнце — Земля.

Но есть новость еще лучше. Солнечная система погибнет очень не скоро, заверил профессор Кузнецов. По расчетам ученых, которые занимаются теорией эволюции звезд, Солнце будет стабильно работать не менее пяти миллиардов лет как термоядерный источник энергии для Земли. Какой к тому времени станет космическая техника и какими будут сами люди, неизвестно. Владимир Кузнецов предположил даже: а может быть, человек эволюционирует так, что ему не придется никуда переезжать. Мы просто найдем себе новый источник энергии и продолжим жить в изменившихся, но все-таки земных условиях.