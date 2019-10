Der Spiegel (Германия): зачем нужен женский оргазм?

Der Spiegel (Германия) . Зачем существует женский оргазм, ведь для размножения он не нужен? Раньше, по всей видимости, было иначе — к такому выводу пришли исследователи, изучив кроликов и кошек. Есть и другие объяснения — физиологические и даже психологические, пишет журнал

Без мужской эякуляции не бывает детей. Но достигает женщина во время совокупления наивысшей точки или нет, для продолжения рода значения не имеет. Женщины могут забеременеть и без оргазма. Поэтому с точки зрения эволюции в женском оргазме нет необходимости.

Американские исследователи полагают, что выяснили, почему он все-таки сохранился.

В эволюционном развитии женский оргазм мог изначально играть такую же важную роль для размножения, как и мужской, считают исследователи Михаэла Павлицев и Гюнтер Вагнер. Они опубликовали свою теорию еще в 2016 году. Сейчас ученые представили новые доказательства: об этом сообщается в научном журнале «Записки Национальной Академии наук» (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Оргазм приводил к овуляции

У некоторых видов млекопитающих и сегодня существует индуцированная овуляция. Это означает, что овуляция происходит во время полового акта, как, например, у кроликов, кошек и хорьков. Павлицев и Вагнер предполагают, что в этих случаях женский оргазм необходим, чтобы вызвать овуляцию. Вот почему у этих видов животных клитор находится внутри влагалища, и во время полового акта напрямую происходит его стимуляция.

Для проверки своей теории исследователи давали самкам кролика антидепрессант флуоксетин. Медикамент препятствует оргазму. Действительно, у кроликов, принимавших флуоксетин, овуляция происходила реже. Разница по сравнению с самками, не принимавшими препарат, составила порядка 30%.

По словам исследователей, это свидетельствует, что женский оргазм изначально был необходим для размножения. Но за миллионы лет у некоторых видов млекопитающих все же развился независимый цикл, при котором овуляция происходит с определенными промежутками вне зависимости от того, было ли у самки совокупление или оргазм.

Как правило, у этих видов клитор расположен снаружи, и при половом акте он стимулируется реже. Тем самым оргазм менее вероятен, но для размножения он уже не является обязательным компонентом.

«Это имеет решающее значение для нашего понимания женской сексуальности», — утверждает автор исследования Вагнер из Йельского университета.

Результаты исследования противоречат теории, по которой женщины, которые лишь изредка испытывают оргазм, в физическом отношении являются незрелыми, как полагал известный психоаналитик Зигмунд Фрейд

Клитор больше, чем думали

Настоящее исследование — не единственное объяснение женского оргазма. Согласно еще одной гипотезе, он в определенной степени является случайным продуктом мужского оргазма. На ранней стадии развития эмбриона половые органы мальчиков и девочек формируются из анатомически одинаковой ткани: пенис и клитор изначально устроены одинаково, у них схожие сенсорные механизмы и нейронная структура.

Другие исследователи полагают, что женский оргазм имеет важное физиологическое значение: влагалище и матка сокращаются, а шейка матки опускается. Все это может повысить шансы на оплодотворение.

Есть и другие теории эволюции, согласно которым женский оргазм может быть своего рода тестом по выбору идеального партнера. Мужчины, которые доводят женщину до оргазма, таким образом проявляют свои эмпатические способности — и становятся особенно чуткими отцами.

Строение клитора не менее сложное, чем история эволюции женского оргазма. Лишь в 1998 году австралийский уролог Хелен О'Коннелл (Helen O'Connell) обнаружила, что клитор намного больше, чем предполагали ранее. Внутри женского тела присутствует пещеристое тело длиной около десяти сантиметров, которое при сексуальном возбуждении наполняется кровью и может увеличиться в размере вдвое.