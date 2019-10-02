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Ученые обнаружили в Поволжье России самые ранние следы Черной смерти 

Суть событий 2 часа назад
Ученые обнаружили следы чумы в Поволжье
Фото: Стоп-кадр Youtube
Исследователи из института Истории человечества Макса Планка в Йене (Германия) обнаружили самое ранее свидетельство Черной смерти в Лаишево, Поволжье России.
В XIV веке Черная Смерть уничтожила 60% населения Европы, быстро распространившись от берегов Черного моря до центральной Европы. Хотя, судя по историческим записям, первые свидетельства пандемии появились в 1346 году н.э. в нижнем Поволжье России, исследователи не знали, происходил ли высоковирулентный штамм бактерии Yersinia pestis из одного источника или несколько раз был завезен в Европу путешественниками, несущими различные штаммы чумы из разных частей древнего мира.
В своей работе ученые проанализировали 34 древних генома Y. pestis (чумной палочки), полученных из зубов людей, захороненных в 10 местах по всей Европе в XIV — XVII вв. (включая братскую могилу в Тулузе, Франция).
После исследования захоронений в Лаишево, эксперты обнаружили штамм Y. pestis, который был предком всех других изученных ими геномов, отличаясь лишь одной мутацией от тех, которые вызвали Черную смерть в Европе, пишет Science.
Однако это не означает, что Поволжье было эпицентром Черной Смерти, поскольку эпидемия могла прийти из других стран Западной Азии, где ученым еще только предстоит выделить древнюю ДНК штамма.
По словам исследователей, как только чума попала в Европу, за Черную Смерть от Италии до Великобритании ответственен единственный штамм, который позже породил другие варианты Y. pestis, ставшие причиной вспышек чумы с конца XIV — XVIII вв. Это говорит о том, что бактерия сохранялась в Европе локально, возможно, в крови грызунов, где она превратилась в различные штаммы, которые и вызвали более поздние эпидемии.
Результаты исследования были опубликованы в Nature Communications.
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Наука , Наука и техника , Германия , Лаишево
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