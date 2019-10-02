Ученые раскрыли тайну женского оргазма

Женский оргазм назвали эволюционным пережитком

Учёные давно пытались понять, почему женщины испытывают оргазм: в отличие от мужского, они не видели в нём никакого биологического обоснования — кроме, разумеется, получения удовольствия. Однако теперь американцы выяснили, что раньше оргазм у женщин мог вызывать овуляцию непосредственно во время полового акта. Когда-то оргазмы были жизненно необходимы для стимуляции овуляции — созревшая яйцеклетка выходила из яичника в ходе полового акта.

У многих животных — таких как кролики, хорьки, кошки и верблюды, до сих пор так и происходит: овуляция случается во время секса. У людей или приматов овуляция случается раз в течение регулярного цикла, который длится примерно 28 у женщин, 29 дней у самок орангутанов и до 37 дней у самок шимпанзе. Исследователи уверяют, что когда-то, на более ранней стадии эволюции человека, овуляция у женщин провоцировалась оргазмом во время секса.

С одной стороны, женский оргазм не является необходимым для репродуктивного успеха женщины, а с другой — этот нейроэндокринный рефлекс слишком сложен, чтобы быть всего лишь эволюционной случайностью, считают американские специалисты. Чтобы убедиться в своей правоте, учёные вводили самкам кроликов, которые овулируют во время секса, флуоксетин — препарат, который подавляет оргазм.

Выяснилось, что в результате вероятность овуляции у крольчих снижалась на 30% по сравнению с теми самками, которые не подвергались воздействию препарата. Хотя точный механизм провокации овуляции у кроликов неизвестен, специалисты отмечают, что оргазм играет важную роль в выходе яйцеклеток. Таким образом, овуляция при оргазме это механизм, который всё ещё существует у многих животных, но утратил свою роль у человека.