Ученые бьют тревогу из-за таяния ледников

Ученые предупредили об ускорении таяния ледников и повышения уровня океанов

Ученые напомнили, что в результате выбросов парникового газа средняя температура на планете сейчас на 1°C выше доиндустриального уровня. Из-за этого тают ледники и растет уровень моря, становится больше наводнений и разрушительных ураганов.

На протяжении XX века уровень моря уже повысился на 15 сантиметров. В XXI веке он растет вдвое быстрее — 3,6 миллиметров в год, и темпы увеличиваются. По оценке экспертов, к 2100 году уровень мирового океана вырастет на 30-60 см, даже если резко сократить выбросы парниковых газов и удержать рост глобальных температур в пределах 2°C. В противном случае уровень поднимется на 60-110 см, что поставит под угрозу затопления обширные прибрежные территории.

В высокогорье также ледники уменьшаются в масштабах. Это вызовет рост снежных лавин, камнепадов и паводков. Если количество выбросов парниковых газов не сократится, то малые ледники в горах Европы, Африки и Индонезии к 2100 году утратят 80% своей массы. Отступление ледников может ухудшить ситуацию доступности к водным ресурсам.

Повышение уровня моря также приведет к учащению экстремальных явлений, которые происходят во время приливов и штормов. Это несет опасность для прибрежных городов и малых островов, которые могут стать необитаемыми.

От глобального потепления пострадала и экосистема мирового океана. Сегодня океан поглощает 90% избыточного тепла. К 2100 году этот показатель может вырасти в 2-4 раза, а если уровень потепления превысит 2°C, то и в 5-7 раз. От этого страдают биоценозы коралловых рифов. Кроме того, в теплой воде содержится меньше кислорода и питательных веществ, а это ведет к снижению улова рыбы в тропических регионах, где миллионы людей могут остаться без еды.

Потепление приводит и к уменьшению площади морских льдов в Арктике. Сам лед при этом становится тоньше, а периоды, свободные от него, чаще и продолжительнее.

Еще одной проблемой полярных широт в XXI веке становится широкомасштабное таяние поверхностного слоя мерзлоты на глубину в 3-4 метра. При хорошем сценарии к 2100 году она растает на 25%, а при плохом — на 70%. Такая тенденция может привести к еще большему количеству выбросов парниковых газов, так как арктическая мерзлота содержит в себе большие объемы органического углерода.

В докладе отмечается, что удержать темпы глобального потепления на уровне ниже 2°C можно, если совершить резкие изменения во всех аспектах жизни, в частности, в энергопотреблении, землепользовании, городской инфраструктуре и промышленности. Ученые подчеркнули, что выполнение Парижских соглашений позволит замедлить потепление и связанные с ними процессы.

Над докладом работали эксперты из 36 государств, он основан на семи тысячах научных исследований.