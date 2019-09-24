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Учёные рассчитывают найти останки древнего человека в пещере «Таврида» в Крыму 

Парламентская газета 1 час назад
Учёные надеются найти древние останки в Крыму
Фото: РИА Новости
При раскопках в пещере «Таврида» в Крыму есть вероятность обнаружить останки древнего человека, заявил ForPost председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Геннадий Самохин.
Он пояснил, что палеонтологические находки в крымской пещере аналогичны тем, что были сделаны на Северном Кавказе, где обнаружили останки человека.
«То есть с такой же фауной, климатическими условиями и в тот же период. Соответственно, здесь прослеживается взаимосвязь. Если на Кавказе, а это похожий с Крымом регион, такие находки были обнаружены, то и в Крыму они возможны. Так что это не просто версия, а научная гипотеза, над которой мы сейчас работаем», — считает специалист.
Теоретически останки древнего человека могут найти неподалёку от исторического входа в пещеру. Он находится примерно в 400 метрах от прохода, открытого при строительстве трассы. Специалисты считают, что именно в этом месте есть вероятность обнаружить останки, так как пещерные люди не заходили в глубь пещер и селились около входа.
«Мы сделали геофизическое сканирование пещеры, сделали серию срезов и выявили, что ход, по которому мы шли, продолжается вниз по склону, и там, вероятно, находится исторический вход в пещеру», — сказал Самохин.
Он уточнил, что для проверки теории необходимо снять около 10 метров породы. Чтобы взять в аренду необходимые для раскопок несколько экскаваторов и нанять людей, сначала нужно провести тендер.
«Так что приступить сможем не раньше чем через 1,5 месяца», — заключил учёный.
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Комментарии
Наука , Геннадий Самохин , Республика Крым
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