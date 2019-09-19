Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пересмотрена эволюция человека 

Lenta.ru 58 минут назад
Пересмотрена эволюция человека
Фото: РИА Новости
Международная группа ученых обнаружила и изучила окаменелости примата рудапитека (Rudapithecus), жившего 10 миллионов лет назад. Результаты анализа тазовых костей показали, что двуногость человека имеет более древнее происхождение, чем считалось ранее. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Окаменелости были найдены в Венгрии. Предварительные исследования продемонстрировали, что рудапитек был родственником как современных африканских обезьян, так и Homo sapiens. По мнению ученых, животное вело древесный образ жизни, однако отличалось более гибкой нижней частью спины. На земле рудапитек мог стоять прямо подобно человеку.
Современные африканские обезьяны обладают длинным тазом и короткой нижней частью спины, поэтому они ходят на четырех лапах. У людей более длинная и гибкая нижняя часть спины, что дает возможность ходить на двух ногах. Таким образом, эволюция человека была бы более простой, если бы род Homo развился от существа, подобного рудапитеку, а не от предка, напоминающего обычную обезьяну.
Реконструкция первого этажа стала адом для жителей дома
Последние новости
Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ Главный противник «Северного потока-2» решил перейти на российский газ В России объяснили провал MIM-104 Patriot в Саудовской Аравии В России объяснили провал MIM-104 Patriot в Саудовской Аравии Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Комментарии5
Наука , Наука и техника , Венгрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ударили кирпичом и сожгли: страшная судьба бизнесмена
Ударили кирпичом и сожгли: страшная судьба бизнесмена1
Браку Богомолова и Собчак предсказали скорую смерть
Браку Богомолова и Собчак предсказали скорую смерть8
Умер актер Сергей Афанасьев
Умер актер Сергей Афанасьев3
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс
Пьяный пилот устроил дебош и пропустил свой рейс5
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности
Россия вызвала у Прибалтики приступ ревности157
Видео
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Мощный взрыв прогремел в Луганске
00:42
Мощный взрыв прогремел в Луганске
Происшествия Катастрофы
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
04:48
Путину доложили о происхождении «дырки» в «Союзе»
Наука и техника Технологии
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Украина выдвинула России новые требования
02:44
Украина выдвинула России новые требования
В мире Украина
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
00:58
В России оценили план Украины по возвращению Крыма
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение