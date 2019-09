«Лестница дьявола»: что превращает человека в убийцу

Психопаты и серийные убийцы разрешили ученым залезть к себе в мозги

Среди заключенных примерно двадцать процентов — психопаты. До сорока лет они совершают в среднем четыре жестоких преступления. Восемьдесят процентов в ближайшие три года после освобождения становятся рецидивистами. Ученые пытаются понять, чем их мозг отличается от нормального и что превращает человека в серийного убийцу.

Дефицит серого и белого вещества

Американский невролог Джеймс Фэллон не один десяток лет исследует мозг самых жестоких психопатов и убийц с помощью МРТ. Он отмечает, что, в отличие от здоровых людей, у психопатов менее активна орбитофронтальная кора — участки в сером веществе прямо над глазными дугами, отвечающие за навыки общественной жизни, усвоение этики, морали, принятие решений, контроль над импульсивностью и агрессией.

Но это еще не делает из человека серийного убийцу. Решающий фактор — психическая травма, насилие, испытанные в детстве, полагает ученый.

Пример тому — он сам. Как Фэллон признается в книге "The Psychopath Inside: A Neuroscientist’s Personal Journey into the Dark Side of the Brain" ("Психопат изнутри: личное неврологическое путешествие на темную сторону мозга"), в его семье в далеком прошлом были убийцы, поэтому он исследовал себя и родственников. Выяснилось, что его мозг похож на мозг серийных убийц, есть и генетическая предрасположенность к агрессии. Однако детство ученого было счастливым, он не подвергался насилию, психологическому давлению.

Более ранние исследования показали, что психопаты слабо реагируют на фотографии, которые обычно вызывают сильные переживания. Возникла гипотеза, что у них недоразвиты миндалины — небольшие регионы в белом веществе мозга, где обрабатывается информация об эмоциях. В 2001 году это предположение подтвердил с помощью фМРТ Кент Киль, профессор Университета Нью-Мехико ( США ).

Киль с коллегами изучили сканы фМРТ 903 заключенных-психопатов в динамике. В статье, опубликованной в марте этого года, ученые отмечают не только пониженную активность отделов мозга, отвечающих за эмоции, но и слабые нейронные связи между участками, контролирующими такие чувства, как сопереживание, вина, страх, тревога. Характерные психопатические черты — эгоизм, черствость, беспощадность. Мозг тех заключенных, кому эти особенности характера были явно присущи, чаще отличался структурными аномалиями.

Нейронная метка серийного убийцы

В человеческой популяции психопатов не более одного процента, однако доля жестоких насильников-убийц среди них гораздо выше. Кроме того, они, как правило, совершают преступления повторно.

Среди сексуальных серийных убийц больше всего психопатов. Они прекрасно осознают, что делают, ясно воспринимают реальность. Одни действуют импульсивно, когда представился удобный случай, другие планируют преступления, выслеживают жертв, скрывают следы. Обычно мимикрируют под нормального члена общества, порой имеют семью, детей, как, например, Андрей Чикатило — один из наиболее жестоких серийных убийц и самый изучаемый в мире.

Серийные убийцы нередко обладают хорошими умственными способностями, но совершенно лишены эмоциональной связи с людьми. Часто страдают нарциссическим расстройством личности, прекрасно манипулируют другими, отличаются садистскими наклонностями. Они убивают, потому что им нравится, чувства вины и раскаяния не испытывают.

Считается, что мозг серийных убийц подвержен органическим изменениям. Например, исследователи из Университета Калифорнии сравнили маньяков с эпилептиками: у тех нарастание нейронной активности мозга приводит к припадку, а у психопатов — к убийству.

Построив математическую нейронную модель мозга Чикатило, ученые попытались объяснить "лестницу дьявола" — график зависимости числа убийств от времени, из которого видно, что активность маньяка усиливается, интервал между преступлениями сокращается.

Филип Часси из Университета Ливерпуль Хоуп (Великобритания) предполагает, что в мозгу серийного убийцы закодирована определенная схема действий в ответ на сексуальные фантазии, вызывающие сильный эмоциональный всплеск, — маньяк ждет этого как награды.

Известно, что преступники умеют обманывать полиграф, подавляя внешние признаки возбуждения: частоту пульса, проводимость кожи. Но активность мозга они вряд ли способны контролировать, отмечает Часси, поэтому сканирование может выявить "нейронную подпись" серийного убийцы — одновременно возбужденные участки мозга с автобиографической памятью, регулирующие сексуальное удовольствие, хищную агрессию и эмоциональный контроль.

Фактор Брейвика

Далеко не все психопаты или подвергшиеся в детстве насилию становятся серийными убийцами. Значит, есть еще ряд условий, которые приводят к трагическим последствиям для личности и общества. Ученые из Великобритании и Швеции считают, что это могут быть травмы головы, различные неврологические и психические нарушения, например расстройство аутистического спектра.

Связь аутизма и криминальных наклонностей активно изучают после массового убийства, совершенного Андерсом Брейвиком в 2011 году, внешне вполне благополучным гражданином. Некоторые психологи подозревают у него признаки синдрома Аспергера — нарушения личности, при котором, в отличие от аутизма, сохраняется интеллект.

Специалисты проанализировали истории 239 жестоких убийц, попавших в поле зрения закона после 1985 года. Из них 48 — серийные, 58 — массовые. Только у десяти процентов наблюдалось расстройство аутистического спектра, травмы головы — у стольких же. Вероятно, говорят авторы работы, эти факторы играют роль в становлении преступника, но только в сочетании с социальными и биологическими причинами.

Изучение серийных убийц находится в зачаточном состоянии, однако факты быстро накапливаются. Понятно, что этот феномен нельзя объяснить чем-то одним: психическими нарушениями развития, травмами мозга, насилием в детстве или генетикой, например наличием малоактивного варианта гена MAOA (гена воина), резко повышающего уровень агрессии у мужчин. До конца неясно, что причина, а что следствие — нарушения развития мозга ведут к асоциальному поведению или, наоборот, социальные, семейные факторы негативно влияют на формирование отделов мозга. Дальнейшие исследования помогут выявлять индивидов, предрасположенных к тому, чтобы превратиться в серийных убийц, и вовремя предотвращать это.