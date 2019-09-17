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Лунатики: убийцы, медиумы или несчастные люди? 

РИА Новости 43 минуты назад
Лунатики: убийцы, медиумы или несчастные люди?
Фото: © Depositphotos / Belchonock
Детектив Робер Ледру проснулся в крови: на его ноге не было пальца. Он вел дело об убийстве на пляже — следы на песке показали: у стрелявшего отсутствовал тот же палец. Ледру оказался убийцей-лунатиком. Через 30 лет 17 сентября 1910 года лондонские врачи заявили: еще 40 лет, и безумные лунатики победят разумный мир.
Пророчество британских ученых не сбылось. Лунатизм не признан психическим заболеванием, успешно лечится, но продолжает пугать таинственными проявлениями. Особенно тех, кто его наблюдает.

Сплю и вижу

Лунатизм, он же сомнамбулизм, называют еще снохождением или сноговорением — в зависимости от того, чем занимается человек в состоянии так называемого медленного сна. Причина его в точности неизвестна. Но луна здесь совершенно ни при чем. Медики уверяют: если перед спящим человеком, склонным к лунатизму, зажечь яркий фонарь, он встанет и пойдет. В особо запущенных случаях он может "доходиться" до раздвоения личности.
Русский психофизиолог Леонид Васильев описывает такой случай с девочкой по имени Фелида. В подростковом возрасте у нее начались припадки сомнамбулизма, с возрастом они стали все более длительными, и в конце концов в ней сформировалась вторая личность: Фелида-сомнамбула была веселой и общительной, а Фелида в нормальном состоянии — мрачной и замкнутой. По мнению Васильева, из-за сомнамбул появились многочисленные сказки про домовых: люди слышали по ночам возню в доме и полагали, что пришел "дух — помощник по хозяйству", а это просто копошился их родственник-лунатик.

Дверь на ключ!

По статистике сегодня в мире не более двух процентов сомнамбул среди всех, кто страдает нарушениями сна. "Этот недуг встречается не чаще, чем синдром беспокойных ног", — таково мнение невролога-сомнолога Елены Царевой:
"Лунатизм — это повышение двигательной активности в момент, когда человек видит сновидение. У нас физиологическая защита от снохождения и сноговорения состоит в том, что в момент сна все мышцы расслаблены, кроме мышц глаз: руки и ноги не двигаются, а глазки бегают. Если у человека во сне активны конечности или голосовые связки, он может говорить и совершать действия — либо ежедневные автоматические, либо в связи с тем, что ему снится. Это может провоцироваться внутренней причиной: временной остановкой дыхания — апноэ, которая "подбуживает" мозг раньше, чем нужно, либо стрессом, который влияет на структуру сна, либо генетической предрасположенностью. Часто в одной семье отмечается несколько случаев лунатизма. Нельзя исключить и органические поражения головного мозга, но это значительно реже. Лунатизм на фоне других нервных заболеваний вообще занимает доли процента".
Если вы заметили, что с вашими родными по ночам происходит что-то неладное, похожее на снохождение, замечает Елена Царева, лучше подстраховаться: убрать подальше колющие-режущие предметы, предпринять все, чтобы человек не вышел на улицу. Лучше всего закрыть комнату спящего на ключ.

Мистический рецептор

В большинстве случаев лунатик представляет опасность, прежде всего, для самого себя — например, когда выходит на крышу многоэтажного дома, что наблюдалось не раз. Но и для других тоже: его поведение бывает трудно предугадать. В 1987 году в пригороде Торонто произошла ужасная трагедия: 23-летний Кеннет Паркс завел автомобиль в спящем состоянии, приехал к дому родственников жены, жестоко убил их, затем проснулся, пришел в полицию и сказал:
"Мне кажется, этой ночью я кого побил".
Но есть и одно "приятное наблюдение": среди лунатиков немало творческих личностей. Самая известная, например — звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. Друзья актрисы говорят, что она часто бродит во сне вокруг собственного дома в Лос-Анджелесе, проснувшись, не понимает, где находится, не раз пугала так своего бывшего мужа Брэда Питта. В последние месяцы жизни лунатизмом страдал Элвис Пресли: его лечили от букета болезней, он соглашался на любых докторов, кроме психотерапевта — считал, что признаваться в лунатизме это признак слабости.
Чаще всего лунатизм проявляется в юном возрасте и благополучно проходит. Так было с Анной Ахматовой: ее детские приступы были настолько сильными, что будущую поэтессу даже выгнали из Института благородных девиц. Она ходила по ночам по коридорам и пугала других воспитанниц. Есть хороший народный способ излечения лунатиков — ставить у кровати таз с холодной водой: как только человек попытается встать, вода его разбудит. Так делали родители Вольфа Мессинга — знаменитого телепата и гипнотизера. Взрослый человек может сам попытаться победить сомнамбулизм. Это удалось русскому ученому-естествоиспытателю Владимиру Вернадскому. Он страдал наследственным лунатизмом, причем ему было дано во сне вызывать образы умерших родственников — в форме ярких галлюцинаций — и вступать с ними в контакт. Вернадский испытывал невероятный ужас и с трудом, но все же сумел заглушить в себе, как он говорил, "мистический рецептор".
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Наука , Статьи , Вольф Мессинг , Леонид Васильев , Владимир Вернадский , Брэд Питт , Дженнифер Энистон , Анна Ахматова , Элвис Пресли
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