В Китае начнут клонировать панд

Китай собрался клонировать панд при помощи самок бурых медведей

Частные китайские компании при поддержке властей страны намерены приступить к реализации амбициозной программы по клонированию панд при помощи самок бурых медведей, сообщил заместитель генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин.

«Что касается клонирования панд, недавно в пекинском зоопарке мы проводили пресс-конференцию, на которой присутствовал Чэнь Даюань — он крупнейший специалист в Китае по вопросам, касающимся теоретических аспектов и возможностей их клонирования при использовании матки других видов животных. Он согласился сотрудничать с нами по проекту создания клонов панд. Разумеется, для реализации такой программы нам потребуется разрешение правительства. Чэнь Даюань постоянно занимается этой проблематикой и, если наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, он поможет наладить диалог с властями, и мы начнем действовать», — передает ТАСС слова Ван Инина.

Он рассказал также, что Sinogene также рассчитывает на связи, поддерживаемые с пекинским зоопарком.

«Это крупнейший в Китае центр по разведению, защите и демонстрации редких животных. Поэтому в будущем мы планируем сотрудничать с ними», — отметил Ван Инин. «Сейчас я не могу сказать вам точно, когда мы сможем произвести на свет клонированную панду. Пока мы работаем над созданием собак и кошек, используя матку соответствующих животных для вынашивания клонируемых зародышей: собаки рожают щенков-клонов, а кошки — клонированных котят. Однако у панд крайне низкая способность воспроизводства, поэтому Чэнь Даюань предложил их клонировать при помощи других животных, например, самок бурых медведей», — сказал он.

Ван Инин уточнил, что несмотря на существенные отличия от бурого медведя и неодинаковую физиологию воспроизводства, существует реальная возможность произвести на свет абсолютно здорового клона панды, но для этого потребуется время.

«В прошлом был прецедент, когда при помощи собаки удалось клонировать волка. Это означает, что панды могут быть рождены совсем другими животными. Разумеется, это непростая задача, к тому же для ее выполнения нам потребуются дополнительные [исследовательские] материалы», — сказал Ван Инин.

Напомним, 4 сентября Ван Инин заявил, что Sinogene готово вместе с Россией начать проекты по созданию домашних животных.