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Российские ученые обнаружили останки древних амфибий в необычном месте 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Ученые обнаружили древние амфибии в необычном месте
Фото: РИА Новости
Палеонтологи в Астраханской области обнаружили останки амфибий, которые жили более 200 миллионов лет назад. Об этом сообщил руководитель экспедиции Игорь Новиков, передает ТАСС.
Раскопки проводились Палеонтологическим институтом им. А. А. Борисяка РАН совместно с Самарским палеонтологическим обществом и проходили на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника. В частности, ученые нашли часть черепа ритидостеуса — амфибии, которую ранее находили только на территории Южной Африки и Южного Приуралья.
«Это уникальная находка, весь найденный материал приурочен к отложениям раннетриасовой эпохи», — отметил Новиков.
Помимо этого, был обнаружен череп еще одной древней амфибии — паротозухуса. В дальнейшем ценные находки планируется исследовать в Палеонтологическом институте.
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Наука , Наука и техника , РАН , Астраханская Область
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