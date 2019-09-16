Почему высокие люди могут быть умнее низких

Svenska Dagbladet (Швеция): вот почему высокие люди могут быть умнее, чем низкие

Svenska Dagbladet (Швеция) при этом уверена, что низкие живут дольше, получают меньше травм и не так сильно влияют на экологию… Да, это правда. Высокие люди, как правило, более умны, чем мы, низкие. Ученые рассмотрели все параметры от состояния здоровья до полового отбора, но ни один из них не подошел в качестве возможного объяснения. Но, возможно, это просто своего рода самоисполняющееся пророчество. Авторпри этом уверена, что низкие живут дольше, получают меньше травм и не так сильно влияют на экологию…

Высокие люди умнее, чем низкие. Это факт, который многим кажется довольно удивительным (а если ты сам невысокий, как я, кроме того и несколько оскорбительным). Я не говорю, что Голиаф был умнее Давида, или что баскетболисты всегда интеллектуально превосходят гимнастов. Но действительно, некоторая корреляция между ростом и умом есть.

Когда исследователи провели испытание умственных способностей высоких и низких людей, результаты показали статистически значимую разницу примерно в 3-4 пункта при том, что средние показания на кривой составили примерно 100 пунктов. То есть, разница не так велика, но за последние 50 лет эта тенденция проявлялась во многих разных исследованиях. Корреляция существует как в богатых, так и в бедных странах, и от возраста она не зависит.

Почему это так?

На самом деле, точно никто не знает, но есть несколько возможных объяснений.

Одна теория гласит, что вырасти высоким можно только, если ты будешь хорошо питаться и отличаться хорошим здоровьем в критические для развития организма годы, а это также благотворно сказывается на мозге и когнитивных способностях. Это, конечно, звучит разумно, но, когда были проведены исследования по контролю здоровья испытуемых, оказалось, что здоровье не коррелирует с умственными способностями вовсе. Корреляция между ростом и умом сохраняется также вне зависимости от социально-экономического статуса и уровня образования родителей.

Более эволюционно-биологическое объяснение касается полового отбора. Оно подразумевает, что высокий рост и ум мужчины — именно те качества, которые часто привлекают гетеросексуальных женщин. Таким образом у высоких и умных мужчин оказывается больше сексуальных партнеров, а значит выше шансы обзавестись детьми, ДНК которых в таком случае будет содержать гены высокого роста и хороших интеллектуальных способностей.

Но к этой теории также могут быть вопросы. Кроме того, что рост и ум далеко не единственные качества, которые могут считаться привлекательными, у высоких мужчин ведь часто рождаются высокие дочери. А многие гетеросексуальные мужчины как раз избегают высоких женщин, когда ищут себе партнершу — вероятно, по причине устаревших идеалов мужественности и женственности, которые по-прежнему имеют место.

Многие мужчины, к тому же, похоже, побаиваются умных женщин, что неоднократно подтверждали любопытные истории моих одиноких умных гетеросексуальных подруг, которые пытаются найти себе пару в интернете.

Опрос, который заказал один популярный сайт знакомств, конечно, свидетельствует, что большинство гетеросексуальных мужчин (87%), по их собственным словам, привлекают умные женщины, но согласно одному американскому исследованию, это работает больше в теории. Мужчины-испытуемые продемонстрировали меньше романтического интереса к умным женщинам, чем к тем, у кого предполагался равный с ними интеллект.

Кроме того, на самом деле нет никаких доказательств, что женщин особенно сильно привлекают умные мужчины. И мужчин, и женщин, похоже, привлекает уверенность в себе, а между интеллектом и уверенностью в себе, похоже (к сожалению) нет никакой связи. Напротив, такое ощущение, что умные и компетентные люди часто склонны преуменьшать свои способности в каких-то областях, тогда как некомпетентные и необразованные часто себя переоценивают.

Теорию, которая мне самой кажется наиболее убедительной, лучше всего можно описать с помощью так называемого эффекта Пигмалиона (его еще называют эффектом Розенталя ). В 1968 году психолог Роберт Розенталь (Robert Rosenthal) провел исследование в начальной школе Сан-Франциско. В начале учебного года ученики должны были пройти тест на интеллектуальные способности, а затем учителям сообщалось, что определенные учащиеся (примерно 20%) были особо одарены и в ближайший год, вероятно, будут очень хорошо учиться.

Когда через восемь месяцев ученики снова проходили тестирование, оказывалось, что и результаты теста, и прочие их академические достижения соответствовали тому, что предсказали ученые. Кроме того, учителя сообщали, что эти ученики были в более хорошем настроении, проявляли себя креативнее и лучше взаимодействовали с остальными, чем другие. Других учеников, которых в начале не назвали особенно одаренными, но которые при этом тоже хорошо развивались, учителя не воспринимали такими же способными, как «избранных».

Но дело в том, что названные ученики вовсе не были особенно одарены. Это были совершенно обычные дети, которых выбрали случайным образом безотносительно результатов первого тестирования. Но поскольку с этими детьми обращались как с более умными, они начали действовать так, чтобы соответствовать этим ожиданиям.

Этим ученикам учителя уделяли больше внимания, больше с ними разговаривали и улыбались им, а также взглядами давали понять, что относятся к ним как к более компетентным, что заставляло их больше стараться.

Возможно, ответ на вопрос, почему высокие люди умнее, заключается именно в этом? Если ты выше своих одноклассников, возможно, с тобой обращаются так, словно ты старше, зрелее и компетентнее. А это подстегивает тебя и твой мозг развиваться несколько активнее. Получается этакое самоосуществляющееся пророчество. Это значит, что наши ожидания относительно других людей влияют на то, чего они на самом деле добиваются.

Так что да, высокие люди в среднем умнее, чем низкие. Но низкие живут дольше, получают меньше травм и не так нагружают наш климат, потому что мы потребляем меньше воды, электричества, еды и других природных ресурсов. И это не так уж глупо.