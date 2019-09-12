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Атеросклероз, инсульт, смерть: что грозит импотентам 

Газета.Ru 3 часа назад
Импотенция — только начало: что будет дальше?
Фото: Газета.Ru
Эректильная дисфункция может говорить о повышенном риске атеросклероза, ишемии, инсульта и даже скорой смерти, выяснили китайские ученые. Небольшие сосуды при сердечно-сосудистых заболеваниях страдают первыми, и именно проблемы с эрекцией показывают, что с организмом что-то не так.
Эректильная дисфункция может указывать на риск ишемической болезни, инсульта и даже скорой смерти, предупреждают специалисты Наньчанского университета в Китае. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Journal of Sexual Medicine.
Эректильной дисфункцией называют невозможность достижения и поддержания эрекции, достаточной для совершения полового акта.
Диагноз ставится в случае, если проблема сохраняется примерно на протяжении полугода. Более чем в половине случаев проблема возникает из-за нарушения кровоснабжения в пещеристых телах. Для ее лечения используются препараты, восстанавливающие кровоснабжение.
Связь между проблемами с эрекцией и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний ученые подмечали и раньше, но не изучали ее достаточно тщательно.
Исследователи провели метаанализ 25 крупных работ, в которых участвовали более 150 тыс. мужчин.
Как оказалось, мужчины с эректильной дисфункцией на 59% больше рискуют пострадать от ишемической болезни сердца или атеросклероза, на 34% — от инсульта, а также у них 33% выше риск смерти от всех причин.
Наибольший риск был выявлен среди мужчин старше 55 лет, страдающих диабетом или курящих. Кроме того, риск был выше у мужчин, страдавших от эректильной дисфункции менее семи лет, но причины этого непонятны.
«Эректильная дисфункция может развиться за годы до того, как у мужчин появятся другие признаки или симптомы сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечает кардиолог Рон Бланкштейн.
Помимо сердечно-сосудистых заболеваний, на потенцию может влиять множество факторов: стресс, беспокойство, расстройства сна, курение, употребление алкоголя, а также некоторые лекарства — препараты для контроля кровяного давления, антидепрессанты, антигистаминные препараты и др.
Поэтому при появлении эректильной дисфункции важно установить ее причину, поясняют исследователи.
«Во многих случаях она может быть первым признаком сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит Бланкштейн. — Если эректильная дисфункция беспокоит регулярно, мужчине необходимо обратить внимание на то, что это может говорить о сердечной недостаточности».
Кроме того, проблемы с эрекцией могут стать причиной депрессии, которая также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи даже называют половой член «канарейкой в угольной шахте». Это выражение из шахтерского сленга — в прошлом этих птичек, крайне чувствительных к примесям газа в воздухе, заносили в шахты для проверки на наличие опасных для жизни газов. Если канарейка вела себя неестественно или погибала, шахтеры немедленно покидали это место.
«Артерия, которая доставляет кровь к пенису, довольно маленькая в диаметре, а именно небольшие кровеносные сосуды первыми страдают при заболевании, — поясняет Бланкштейн. — Они не могут расшириться и обеспечить достаточный приток крови».
Чтобы выяснить, связана ли эректильная дисфункция с болезнями сердца, понадобится обследование у врача. Особое внимание следует обратить на отклонения сахара в крови от нормы, что может свидетельствовать о диабете, высокий уровень холестерина и высокое артериальное давление, а также атеросклеротические бляшки в артериях.
При возникновении проблем с потенцией исследователи в первую очередь рекомендуют бросить курить.
«Курение — это важнейший модифицируемый фактор риска, как при заболеваниях сердца, так и при эректильной дисфункции», — говорит Бланкштейн.
Следующими шагами станут избавление от лишнего веса и физические упражнения. Это поможет улучшить не только потенцию, но и состояние всей сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе. В рацион следует включить больше растительной пищи — например, как в средиземноморской диете.
«Я думаю, важно обратить внимание на факторы риска, лежащие в основе болезней сердца — курение, диабет, высокий уровень холестерина, — советует Бланкштейн. — И, если у вас эректильная дисфункция, то нужно бороться с ними как можно активнее».
Ученые призывают урологов и кардиологов во время плановых обследований проверять сексуальное здоровье мужчин, чтобы получить представление о возможных рисках для сердечно-сосудистой системы.
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Наука , Статьи , Китай
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