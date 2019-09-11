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Раскрыта тайна появления человека 

Lenta.ru 1 час назад
Раскрыта тайна появления человека
Фото: Aurélien Mounier / CNRS-MNHN
Международная группа ученых выяснила, что человек современного типа появился в результате скрещивания двух различных популяций приматов Африки. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи проанализировали 263 черепов ископаемых и современных представителей трибы гоминини (относятся к гоминидам) для создания трехмерных моделей. Оказалось, что существует корреляция между средними размерами черепа каждой из 29 популяций приматов и положением этой популяции на филогенетическом дереве. Это позволило исследователям рассчитать вероятные размеры черепа самого последнего предка всех групп Homo sapiens, который жил 300 тысяч лет назад.
Выяснилось, что гоминини, давшие начало человеку современного типа, должны были обладать круглым черепом, высоким лбом, небольшими надбровными дугами и другими особенностями, которые делали реконструированные кости похожими на останки возрастом 100 тысяч лет. Сравнение виртуального черепа с черепами представителей рода Homo, которые жили 130-350 тысяч лет назад, показало, что Homo sapiens возник в результате гибридизации популяций из Южной и Восточной Африки.
Филогенетическое дерево — схема, показывающая эволюционные взаимосвязи между различными видами и другими таксонами живых организмов.
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Наука , Наука и техника
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