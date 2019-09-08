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Биологи обнаружили новый вид китов 

360tv.ru 1 час назад
Биологи обнаружили новый вид китов
Фото: 360tv.ru
Японские ученые обнаружили новый вид китов в Охотском море. Информация об этом была опубликована в журнале Scientific Reports.
Новому виду китов биологи дали название «плавун малый». Как отмечается в материале, новый вид относится к роду плавунов из семейства клюворылых китов.
Описание этого вида китов было сделано по останкам нескольких животных, которые ранее были найдены на берегу японского острова Хоккайдо. Кроме того, определить принадлежность китов к роду также помогло их ДНК.
Уточняется, что животные имеют узкий клюв, который по своему внешнему виду напоминает дельфиний. А размеры китов оцениваются в 6,2–6,9 метра. Их окрас преимущественно черный, однако иногда в природе встречаются особи с серыми пятнами.
При этом, как утверждают японские китобои, которые встречали малых плавунов и раньше, существует еще один вид китов, неизвестных науке.
Ранее японские палеонтологи обнаружили окаменелые останки динозавра, который относится к новому виду. Останки сохранились в морских отложениях в формации Акобучи на острове Хоккайдо. Их возраст достигает 72 миллионов лет.
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