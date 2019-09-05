Почему вегетарианцы чаще страдают от инсульта

Риск инсульта: чем опасно вегетарианство

Вегетарианцы чаще мясоедов страдают от инсульта, но у них снижен риск развития сердечных заболеваний, выяснили британские ученые. Рост риска инсульта они связывают с нехваткой веществ, содержащихся только в мясе, и предлагают восполнять их дефицит с помощью биодобавок.

Вегетарианская диета снижает риск развития сердечных заболеваний почти на четверть, однако повышает риск инсульта, выяснили специалисты из Оксфордского университета. Исследование было опубликовано в журнале BMJ.

Долгосрочные последствия перехода на вегетарианское питание изучены недостаточно хорошо, поясняют авторы работы. Чтобы восполнить этот пробел, они на протяжении 18 лет наблюдали за 48 тыс. британцев от 45 лет и старше. Чуть более половины из них не ограничивали себя в продуктах животного происхождения, пятая часть ела только рыбу, а треть придерживалась вегетарианского питания. За время исследования было зарегистрировано 2820 случаев болезней сердца и 1072 инсульта.

Как оказалось, вегетарианский рацион на 22% снижает риск развития сердечных заболеваний.

Эти данные соответствуют результатам более ранних исследований, которые показывают, что вегетарианцы потребляют меньше холестерина.

При этом, однако, у вегетарианцев оказался на 20% повышен риск инсульта.

Как предполагают ученые, проблемы могут возникнуть из-за нехватки питательных веществ, которые содержатся только в мясе — например, витамина В12. Однако дефицит можно восполнить с помощью добавок, отмечает ведущий автор исследования Тэмми Тонг.

Хотя риск инсульта может испугать желающих перейти на вегетарианский рацион, важно смотреть на данные более широко, говорит Тонг. Так, за 10 лет наблюдений у вегетарианцев было на 10 случаев болезней сердца на 1000 участников меньше, чем у употреблявших мясо, и лишь на 3 случая инсульта больше.

«Можно сказать, что более низкий риск сердечных заболеваний перевешивает более высокий риск инсульта», — говорит Тонг.

«В целом данное исследование показало, что взрослые жители Великобритании, придерживающиеся вегетарианского рациона или потребляющие рыбу, имеют более низкий риск ишемической болезни сердца, чем любители мяса, но вегетарианцы более подвержены инсульту», — заключают исследователи.

Марк Лоуренс и Сара МакНотон из Университета Дикина в Австралии добавляют, что риск инсульта предстоит изучить дополнительно, так как пока что речь идет лишь об одном исследовании.

Исследователи пытались найти объяснение в различных факторах, таких, как уровень образования, вредные привычки, физическая активность, потребление овощей и фруктов, но поправки на них не влияли на результат. Однако они не рассматривали уровень дохода участников. Также ученые отмечают, что причина может быть и в других факторах, которые они просто не учли.

Тонг не призывает всех переходить на вегетарианский рацион, основываясь на данных этой работы, но говорит, что их все же стоит учитывать.

«Вегетарианство — это очень личный выбор», — поясняет она.

«Учитывая рост популярности вегетарианства по этическим и медицинским причинам и вероятность того, что оно продолжит набирать обороты, это исследование показывает возможное влияние вегетарианского питания на здоровье по сравнению с рационом, включающим мясо», — добавляет Сара Берри из Королевского колледжа Лондона.

«Это исследование носит наблюдательный характер, в нем рассказывается о различиях между людьми, которые выбирают вегетарианство, и теми, кто предпочитает мясо, но оно не показывает, что будет, если те, кто сейчас ест мясо, решат питаться вегетарианской пищей», — отмечает доктор Стивен Берджесс из Кембриджского университета.

Но, по его словам, исследование показывает, что вегетарианские диеты, которые часто пропагандируются как безусловно полезные для здоровья, могут быть нести в себе и опасность.

«Несмотря на то, что найденные различия невелики, данное исследование предполагает, что вегетарианское питание не всегда полезно для здоровья», — добавляет он.

Исследователи напоминают, что простой отказ от мяса не решит проблем со здоровьем — вегетарианский рацион должен быть сбалансирован и включать все необходимые питательные вещества. Кроме того, чтобы защитить сердце и сосуды, важно не только питание, но и образ жизни в целом.