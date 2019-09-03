Робота «Федора» подготовили к возвращению на Землю

Российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов завершили эксперимент на борту Международной космической станции (МКС) и посадили робота «Федора» в корабль «Союз МС-14» для возвращения на Землю.
«Федора» мы победили, усадили в кресло. Закрепили его металлическим наколенником, притянули все локти. Там, где нужно, в пазы вставили», — передает РИА «Новости» слова Овчинина в ходе переговоров космонавтов со специалистами подмосковного Центра управления полетами.
«Он не убежит, надежно закреплен», — добавил российский космонавт.
Ранее у Овчинина возникли проблемы с подключением электропитания робота.