Россиян интересует наука о небесных телах

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, увлекаются ли они астрономией.

И большинство из них (79%) ответили утвердительно. Наука о небесных телах интересует их с самого детства.

19% респондентов астрономией не очень активно увлекаются. В сфере науки их привлекают иные области.

2% россиян ответили: «Не люблю. Скучно».

Всего в опросе приняли участие 5 917 человек.

Астрономы заметили неизвестный объект при изучении снимков с кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, написала «Российская газета».

Снимки сделаны в 2015 году космическим аппаратом Rosetta. 13 августа 2015 года комета достигла перигелия — ближайшей точки к Солнцу.

Изображения были получены через пару месяцев после перигелия. На снимках виден объект, который, вероятно, некоторое время находился на орбите кометы.