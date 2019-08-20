Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиян интересует наука о небесных телах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, увлекаются ли они астрономией.
И большинство из них (79%) ответили утвердительно. Наука о небесных телах интересует их с самого детства.
19% респондентов астрономией не очень активно увлекаются. В сфере науки их привлекают иные области.
2% россиян ответили: «Не люблю. Скучно».
Всего в опросе приняли участие 5 917 человек.
Астрономы заметили неизвестный объект при изучении снимков с кометы 67P/Чурюмова-Герасименко, написала «Российская газета».
Снимки сделаны в 2015 году космическим аппаратом Rosetta. 13 августа 2015 года комета достигла перигелия — ближайшей точки к Солнцу.
Изображения были получены через пару месяцев после перигелия. На снимках виден объект, который, вероятно, некоторое время находился на орбите кометы.
Астрономы предполагают, что это «кусок орбитального мусора».
Наука , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста386
Вертолет с россиянами разбился в Греции41
Кремль сделал заявление о «радиоактивном облаке» над РФ224
Навальному продлят арест6
Появились подробности ЧП с самолетом из Москвы52
Видео
00:36
Неудачная посадка лайнера в Колумбии попала на видео
Происшествия В мире
04:23
Новые крылатые ракеты США угрожают Новосибирску
Оружие Армия
00:45
Навальному продлят арест
Общество
07:58
В Крым прибыли немцы
Политика
00:58
«Мы любили друг друга»: Волочкова о романе с Басковым
Шоу-бизнес Статьи
04:02
Поклонская рассказала об исцелении святым во сне
Общество
00:22
Робот в папахе станцевал лезгинку для Рогозина
Наука и техника Технологии
04:56
Решена судьба оскорбившего Путина журналиста
В мире Политика
02:01
«СМСила» Богомолову: в чем уличили Собчак
Общество
06:12
Украинские моряки умерли на Кубани
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение