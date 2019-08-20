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На реке Лене зафиксирован рекордный уровень обмеления: видео 

ТК «Звезда» + ещё 1 20 августа 2019
Фото: Якутия Daily, ВКонтакте
Также уровни воды ниже отметок отмечаются на реке Лене у города Ленска на участках Солянка — Якутск — Сангары.
Обмеление реки Лены происходит в среднем один раз в 10-15 лет, но в этом году зафиксирован рекордный уровень спада воды у города Якутска.
«Уровень воды в восемь часов утра 19 августа возле города Якутска составил минус 238 сантиметров над нулем графика поста. До этого низший показатель уровня воды в период открытого русла наблюдался 24 и 25 августа 1985 года, тогда он составил минус 229 сантиметров», — рассказал изданию YakutiaDaily замначальника Гидрометцентра Республика Саха (Якутия) Вячеслав Шехиров.
Также уровни воды ниже отметок отмечаются на реке Лене у города Ленска на участках Солянка — Якутск — Сангары и на реке Алдан у города Томмота, на Яне ниже реки Адычи.
По словам Шехирова, невозможно повлиять на обмеление рек. Также нереально каким-то образом искусственно поднять уровень воды, многое зависит от осадков.
Обмеление больше всего влияет на судоходство, чтобы не сесть на мель, суда берут меньше грузов, чем обычно.
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Наука , Наука и техника , Якутск
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