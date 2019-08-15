Неандертальцы оказались похожи на туристов-водников

У серферов, каякеров и прочих современных людей, часто соприкасающихся с холодной водой, часто есть интересная анатомическая деталь: костный нарост в ушном канале. Как и почему он образуется, сейчас неизвестно, но факт, что он явно связан с систематическими погружениями в холодную воду.

Этот нарост, в обиходе называемый «ухом серфера», а в научной литературе — эктостозом, время от времени используется археологами и антропологами для определения того, насколько часто разные люди и группы людей контактировали с водной стихией. Так, в прошлом году ученые выяснили, что жители атлантического побережья Панамы еще в доколумбову эпоху занимались добычей жемчуга, а может быть и ловили рыбу.

А как обстояли дела у наших более дальних родственников? Ответить на этот вопрос попыталась группа ученых из США и Франции. Ученые изучили 77 черепов и фрагментов черепов древних людей, когда-то живших в Европе и на западе Азии. 23 из них принадлежали неандертальцам, остальные — сапиенсам каменного века.

Выяснилось, что «ухо серфера» присутствует у Homo sapiens примерно так же часто, как и сейчас. В зависимости от условий местонахождения останков (авторы исследования выделили «сухую» и «мокрую» группы) его встречаемость колеблется от первых процентов до примерно четверти.

У неандертальцев статистика оказалась иной. Их останков было изучено меньше, видимо поэтому и результаты по ним выглядят проще. Эктостоз ушного канала был отмечен в 57% случаев. Это означает, что они были еще теми ныряльщиками.

Маловероятно, что неандертальцы тратили время на сплав по рекам. Скорее можно предположить, что они ловили рыбу и все съедобное, что можно добыть в пресном водоеме: бобров, крыс, ужей, лягушек, беззубок.

Мы не знаем, как именно выглядела неандертальская рыбалка, но можно предположить, что она заметно отличалась от нашей. Но, в любом случае это занятие требовало интеллекта и хотя бы минимального арсенала орудий.

Ознакомиться с подробностями можно в статье, опубликованной в PLOS One.