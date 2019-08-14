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В Крыму планируют создать два археологических кластера 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Крыму намерены создать два археологических кластера, сообщает «Крыминформ». Об этом заявил ведущий научный сотрудник отдела классической археологии Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков на пресс-конференции в Симферополе.
«Первый — это так называемый археологический кластер в Керчи. Программа разработана, сейчас подготовительный период идёт. На базе Керченского музея с привлечением различных специалистов», — пояснил он.
По его словам, второй археологический центр появится на базе Херсонесского музея.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».
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Наука , Наука и техника , Сергей Внуков , РАН , Крыминформ , Республика Крым
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