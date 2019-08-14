В Крыму планируют создать два археологических кластера

«Первый — это так называемый археологический кластер в Керчи. Программа разработана, сейчас подготовительный период идёт. На базе Керченского музея с привлечением различных специалистов», — пояснил он.

По его словам, второй археологический центр появится на базе Херсонесского музея.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о выставке новых археологических находок в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».