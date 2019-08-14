Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российским ученым стоит быть бдительными так как никто не отменял научно-промышленный шпионаж. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Конечно, нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы, конечно же, не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял — 24 часа в сутки, семь дней в неделю он имеет место и нацелен против наших ученых, особенно молодых ученых. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут», — заявил Песков журналистам.
Ранее Lenta.ru сообщила о том, что министерство науки и высшего образования подготовило приказ, который ужесточит правила общения ученых из России с зарубежными и международными организациями. Издание ссылается на сканы документа, которые были опубликованы газетой «Троицкий вариант», а также на письмо доктора технических наук, профессора, члена совета ОНР и заведующего лабораторией ИПМаш РАН Александра Фрадкова. Согласно этому письму, встречи с иностранными коллегами будут возможны только исключительно с разрешения руководства. Отечественные научные организации должны будут не менее чем за пять дней сообщать руководству о планируемой встрече. Более того, присутствовать на ней смогут не менее двух ученых из России. А после завершения мероприятия, они должны будут дать письменный отчет, содержащий не только описание разговора, но и сканы паспортов участников встречи.
«Не знаю, не видел этого текста. Если это выглядит так, как вы процитировали, то, наверное, конечно, это выглядит как перебор», — отметил Песков.