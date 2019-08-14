Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскрыта главная причина появления жизни 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ученые Тюбингенского университета в Германии и Нантского университета во Франции выяснили, что важную роль в появлении жизни на Земле сыграли метеориты, которые прилетели из отдаленных мест Солнечной системы. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Исследователи измерили содержание изотопов селена в породах, которые образовались при излиянии магмы на поверхность Земли. Сходство изотопного состава у земных пород и метеоритов указывает на космическое происхождение самого селена, воды и других необходимых для поддержания жизни веществ. По словам ученых, обнаруженные изотопы могли попасть в состав мантии лишь после формирования ядра и Луны (3,9-4,5 миллиарда лет назад).
Ранее считалось, что метеориты, которые сделали вклад в формирование современного состава мантии Земли, происходили из внутренней области Солнечной системы. Однако содержание изотопов соответствовало углистым хондритам, которые встречаются за орбитой Юпитера. По расчетам, эти небесные тела стали источником 60 процентов всей воды на Земле, то есть, падение метеоритов на планету стало единственной причиной образования океанов и условий для развития жизни.
Последние новости
В России предложили запретить старые машины В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу От самолета Шойгу отогнали истребитель НАТО
Комментарии
Наука , Наука и техника , Германия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США264
Россияне рискуют остаться без пенсий139
Россиянам пообещали жару2
Раскрыта дальнейшая судьба «Лошарика»
Снайпер «Азова» подорвался на мине в Донбассе2
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
00:58
Украина создаст вокруг Крыма режимный район
Политика В мире
00:40
НАТО объяснило сближение с самолетом Шойгу
Армия
00:40
Пока вы не уснули: почему Польша ополчилась на РФ
В мире
04:05
Россияне рискуют остаться без пенсий
Общество
00:35
Охранники проспали самоубийство миллиардера
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение