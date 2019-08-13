Фаллосы и черепа: найдена сокровищница колдуньи из Помпей

Магические амулеты и предметы для религиозных обрядов найдены археологами на той самой вилле, которая год назад перевернула сложившееся представление о гибели древнеримских Помпей от извержения Везувия. Исследователи склонны считать, что выполненные из недорогих материалов вещицы принадлежали служанке или рабыне, которая считала, что обладает волшебными чарами и, вероятно, в тайне от господ позиционировала себя колдуньей.

«Сокровищница колдуньи» обнаружена в уничтоженном землетрясением древнеримском городе Помпеи, сообщает The History Blog. В руки археологов попали такие ценные артефакты, как талисманы удачи, зеркала и стеклянные бусины. По словам директора Помпейского археологического парка Массимо Осанны, большинство найденных предметов принадлежало женщинам. Известно, что остатки деревянного сундука с бронзовыми вставками, в котором хранились артефакты, располагаются на той же вилле, где в 2018 году была замечена надпись, указывающая, что извержение Везувия на самом деле произошло 24 октября 79 года, а не 24 августа, как считалось прежде.

Напомним, о неизвестной исследователям ранее надписи было объявлено осенью прошлого года.

«В 16-й день до ноябрьских календ он чрезмерно переел», — написал некто углем на стене дома жителя древних Помпей. Данное открытие обрушило все сложившиеся представления о трагедии города, перенеся его гибель на два месяца вперед.

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Итак, в укромном месте, созданном в доме неизвестным обитателем и уже названном археологами «сокровищницей колдуньи», были компактно размещены амулеты, статуэтки, драгоценности и декоративные вещицы из египетского фаянса, бронзы, кости, янтаря, аметиста, камня, стекла и хрусталя. Все это великолепие законсервировалось на 20 веков в застывшей вулканической лаве.

Ученым удалось идентифицировать среди находок небольшие фаллосы, фигурку танцующего сатира, вырезанный из кости маленький череп, нанесенное на стекло изображение бога виноделия Диониса, колокольчики, колоски пшеницы, женские амулеты в виде жуков-скарабеев: все вместе это составляло коллекцию ритуальных предметов, убеждены специалисты. Они полагают, что предметы принадлежали кому-то не слишком высокого происхождения — например, служанкам или рабыням. На подобное предположение археологов натолкнул тот факт, что в наборе не обнаружилось изделий из золота, чем могли похвастать знатные и обеспеченные граждане, которым принадлежала вилла. Все находки выполнены из недорогих материалов. Позволить себе такое имущество могли, в том числе, представители низших социальных слоев Римской империи. Напротив, знатным господам обладать «побрякушками» сомнительного достоинства было попросту непрестижно.

«Найденные артефакты использовались простыми женщинами в повседневной жизни, — отметил Осанна. — Каждый из них таит в себе локальную, но важную историю».

Ученые не сомневаются, что многие из этих вещиц применялись в религиозных и даже магических целях.

С их помощью девушки надеялись приворожить к себе понравившегося мужчину или, наоборот, отвадить от него надоедливую конкурентку. Обладательница амулетов могла быть своего рода колдуньей — доброй или злой.

При раскопках на территории этой же виллы были обнаружены останки 10 тел, принадлежавших, в том числе, женщинам и детям. Теперь археологи намерены установить родственные связи между погибшими людьми с помощью анализа ДНК. По словам Осанны, содержимое сундука в массе своей было характерно для всех представителей древнеримского социума. Так, статуэтки божеств должны были защищать детей, пшеница символизировала благополучие и процветание, а звон колокольчиков отгонял зло и несчастья. Другие фигурки снимали сглаз и проклятья.

В то же время черепа и скарабеи, согласно верованиям жителей Апеннинского полуострова, должны были притянуть удачу.

Долго считалось, что причиной гибели жителей Помпей стал пирокластический поток — смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, движущаяся со скоростью до 700 км/ч и достигающая температуры 800°C.

Однако новые данные опровергают эту гипотезу. Итальянские ученые установили, что люди погибали от перегрева — их мозг в буквальном смысле выкипал. Исследователи обратили внимание на то, что на большой части скелетов, найденных в разрушенных постройках города Геркуланум, встречаются остатки красного и черного минералов. Проведя исследования методами микроспектроскопии, ученые предположили, что этот налет — ни что иное, как железо, оставшееся от крови, подверженной высокой температуре.