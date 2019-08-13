Нейропсихологи развенчали распространенные мифы о левшах

Многие распространенные мифы о леворуких людях не соответствуют действительности, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты по случаю Международного дня левши, который отмечается 13 августа.

Как рассказала нейропсихолог, руководитель центра "НейроПрактик" Юлия Пунина, к людям-левшам общество всегда относилось неоднозначно. Древние греки считали их особой кастой, приближенной к богам, а в средневековой Европе, наоборот, левшей сжигали на кострах как посланников дьявола, в советское время бытовало мнение, что левшей необходимо переучивать. Только ближе к 20-му веку на эту тему начали проводиться научные исследования, которые тоже проходили разными этапами: одно время левшество считали патологией и даже находили склонности к преступному поведению, а ближе к концу 20-го века тенденция изменилась, и всем левшам стали приписывать особую одаренность. До сих пор вокруг левшей остается много распространенных мифов и догадок, например, что все левши — творческие люди.

Опрошенные РИА Новости нейропсихологи разобрали самые распространенные мифы о левшах.

Леворукость — отклонение от нормы

По мнению нейропсихолога, члена российской Лиги психиатров, психологов и психотерапевтов Натальи Семеновой , леворукость не является отклонением от нормы, она заложена природой.

"Это миф, это не отклонение, это заложено природой, есть и животные-левши, например, белый медведь. Это разнообразие природы для того, чтобы была выживаемость, это генетически запрограммированная вещь", — сказала Семенова.

По ее словам, 40% людей являются левшами генетически, то есть "левшество" передалось им по наследству.

Предпочтения по ведущей руке нередко можно увидеть уже у плода во время УЗИ-обследования беременной, например, предпочтительное сосание пальца конкретной руки, утверждает нейропсихолог Юлия Пунина.

"По данным разных исследований, шансы рождения левши у леворуких родителей до 30%, тогда как у праворуких в пределах 10%", — рассказала Пунина.

Однако, по ее словам, нельзя говорить о том, что это абсолютно так.

"Это подтверждают примеры монозиготных (однояйцевых) пар близнецов, один из которых правша, а второй — левша. Генетика в данном случае просто увеличивает шансы", — сказала нейропсихолог.

Также, по ее словам, есть еще компенсаторное левшество.

"Эта форма возникает, если у изначально праворукого ребенка в период активного становления ведущей руки (1-3 года) были какие-либо проблемы с активностью правой руки (травмы, порезы, дистонии и так далее). В этом случае ребенок начинает действовать той рукой, которой способен управлять, и закрепляет за ней статус ведущей", — рассказала Пунина.

Кроме того, в числе причин, по которым ребенок становится левшой, опрошенные РИА Новости нейропсихологи называют какие-то патологии при родах.

Недоношенные дети вероятнее станут левшами

По мнению нейропсихолога Семеновой, есть небольшая вероятность того, что недоношенный ребенок станет левшой, но, как правило, к этому могут привести разные нарушения, которые могли произойти при родах.

"Есть такой процент, но это из-за патологии, потому что повреждения бывают разные. И недоношенные — это 7-8 месяцев, это совершенно разный уровень развития, там каждая неделя имеет свое значение в развитии у детей. Я бы сказала, что это утрированное представление. Есть вероятность. Вероятность недоношенных детей быть левшами увеличивается", — сказала она.

В свою очередь Пунина отмечает, что прямой связи между недоношенностью и развитием левшества не существует. Но есть данные, что левшей больше среди недоношенных детей и детей, рожденных у матерей старше 40 лет.

"Леворукость может быть результатом физиологической незрелости. Мозг управляет движениями нашего тела перекрестно — левая сторона контролируется правым полушарием, а правая — левым. Созревает левое полушарие позднее, чем правое. Человек — существо уникальное, но очень уязвимое. Процесс развития и созревания мозга легко нарушить. Причиной этого могут стать различные осложнения во время беременности, родов, а также в ранний период развития ребенка", — отмечает она.

При этом опрошенные РИА Новости специалисты единогласно утверждают, что какими бы ни были причины левшества, переучивать ребенка не стоит, это может повредить его здоровью.

"Левая рука — это продукт работы мозга. Переучивая руку, мы не меняем мозг. Мы можем на него воздействовать. Мы можем способствовать развитию левого полушария, переучивая ребенка на правую руку, но мы не можем изменить его генетической программы. Если у ребенка патология… ребенок только более-менее пытается компенсироваться за счет своих патологий, а мы начинаем вмешиваться. Ему надо помогать, а не ломать его систему", — отметила Семенова.

Пунина считает, что, если насильственно начать переучивать ребенка, который уже явно демонстрирует предпочтения левой руки, можно вызвать психофизиологический сбой, что может привести к неблагоприятным последствиям типа нарушения сна, головных болей, эмоциональных расстройств. В определенных случаях подобное насильственное вмешательство в работу мозга может приводить к нервным срывам, заиканию и энурезу.

Левши более талантливые и творческие

Как отмечают нейропсихологи, данное мнение связано с тем, что правое полушарие мозга, которое контролирует левую руку, отвечает за образный и пространственный интеллект, в то время как левое полушарие — за логику.

При этом, как отмечает Пунина, мнение, что в связи с этим левши более творческие ошибочно, так как данные об абсолютной правополушарности у левшей не подтверждены.

"Точную функциональную организацию мозга можно определить только с помощью дорогостоящих на сегодняшний день обследований, например, функциональная МРТ, которая покажет активность конкретных зон мозга при выполнении каких-либо задач. И имеющиеся на данный момент данные говорят о том, что леворукость вовсе не означает доминантность правого полушария, многие психические функции у левшей могут контролироваться ведущим левым полушарием", — отметила она.

По ее словам, среди выдающихся личностей в науке и искусстве, действительно, большое количество леворуких, но их количество тем не менее не превосходит ту же категорию среди правшей.

"Так что никаких достоверных данных и доказанных исследований об интеллектуальном и творческом превосходстве между праворукими и леворукими людьми на сегодняшний день нет", — подытожила Пунина.

Левши обладают хрупким здоровьем и часто болеют

По мнению Семеновой, левши, действительно могут чаще болеть. Это обусловлено тем, что на ранних этапах развития они могут испытывать стресс, пытаясь приспособиться к "праворукому миру".

"Когда ребенок развивается, эти нагрузки могут подрывать его вегетативную нервную систему, поэтому он может болеть. А почему подрывает? Мир праворукий: двери, застежки — все направлено на другую руку. Для детей эти стрессы сказываются прежде всего на здоровье", — отметила она.

Кроме того, по словам нейропсихолога, правое полушарие более чувствительное. Поэтому левши более восприимчивые, в том числе к болезням.

Пунина, в свою очередь, отметила, что были попытки проводить корреляцию между леворукостью и риском болезни Крона, шизофрении и рака молочной железы.

"Исследования демонстрировали большой процент левшей среди выборки. Но пока эти теории не получили достаточного количества подтверждений", — сказала она.

Также, по ее словам, статистически левши в группе риска по авариям и травмам.

"Это связано не с самим фактом левшества, а вторично по отношению к тому, что техническая часть нашего мира все-таки создана для праворуких", — сказала она.

Левши подвержены алкоголизму

По мнению Семеновой, с одной стороны, это миф, но с другой — левши имеют склонность к каким-либо зависимостям.

"Есть такая вещь, как зависимость: алкогольная, табакокурение, игромания, наркотики, созависимость от другого человека. Вот левшам это характерно, вследствие того, что если левое полушарие более логическое, интеллектуально программируемое: цель, правила, законы. А правое немного хаотическое, многовариативное", — сказала она.

По ее словам, так как левшам с детства приходится адаптироваться, им достаточно сложно.