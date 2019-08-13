Станут папами: однополая пара пингвинов усыновила яйцо

Однополая пара пингвинов в берлинском зоопарке «усыновила» брошенное самкой яйцо. Если оно было оплодотворенным, то птенец вылупится уже в начале сентября, подарив двум самцам радость отцовства.

Пара самцов королевских пингвинов в берлинском зоопарке «усыновила» брошенное самкой яйцо. Если они смогут его высидеть, птенец вылупится уже в начале сентября и станет в этом зоопарке первым детенышем, который появился на свет благодаря приемным однополым родителям, сообщает «Би-би-си».

Десятилетние Шкипер и Пинг переехали в Берлин из зоопарка Гамбурга в апреле и с тех пор неразлучны. Как говорят работники зоопарка, все это время пингвины проявляли желание стать родителями и пытались высиживать камни и рыбу. Теперь им досталось яйцо, к которому самка почему-то потеряла интерес. Пингвины высиживают его по очереди, отгоняя сородичей. Однако неизвестно, было ли яйцо оплодотворено.

«Нам просто надо было поставить яйцо перед одним из самцов. Он сразу понял, что надо делать», — рассказывает смотритель Норберт Замель.

«Двое самцов ведут себя как примерные родители, по очереди высиживая яйцо», — добавляет его коллега Максимилиан Ягер.

Гомосексуальное поведение встречается в природе довольно часто, а у пингвинов так и вовсе на регулярной основе. Так, однополые пары пингвинов есть в зоопарках Лондона, Нью-Йорка, Гамбурга. В одном из ирландских океанариумов однополые пары образовали и вовсе 8 пигвинов из 14 — четыре самца и четыре самки. Одна из пар, состоящая из двух самок, уже успел воспитать пингвиненка.

Несколько лет назад в океанариуме была только одна гомосексуальная пара пингвинов, которую образовали самки Пенелопа и Мисти. Смотрители шутят, что однополые отношения между птицами стали популярнее после 2015 года, когда в Ирландии легализовали гей-браки.

Самой знаменитой парой гомосексуальных пингвинов стали Рой и Сайлоу, антарктические пингвины из Зоопарка Центрального парка Нью-Йорка. Их история широко освещалась в прессе и даже легла в основу детской книги.

Когда смотрители зоопарка заметили пару пингвинов, старательно насиживающих камни, и выяснили, что оба пингвина в паре — самцы, то решили предложить им чужое яйцо. Рой и Сайлоу успешно высидели его и вырастили пингвиненка-самку Танго. Когда она достигла зрелости, то тоже оказалась гомосексуальной и образовала пару с другой самкой, Тацуки.

Рой и Сайлоу были вместе шесть лет. Затем пара рассталась — Сайлоу ушел к привезенной из Калифорнии самке Скрэппи, а Рой присоединился к группе одиноких самцов.

Также прославились пингвины Гумбольдта Зет и Фильпункт из зоопарка немецкого города Бремерхафен. Они образовали пару еще в середине 2000-х и успешно вырастили по крайней мере одного пингвиненка из яйца, брошенного биологическими родителями.

«Зет и Фильпункт, оба самцы, с радостью приняли яйцо в качестве подарка на Пасху, начали его высиживать, а когда на свет появился птенец, они вели себя точно так же, как гетеросексуальная пара. Два счастливых отца внимательно ухаживают, кормят и воспитывают свое потомство», — рассказали представители зоопарка.

Порой желание завести потомство у пингвинов-геев настолько сильно, что они буквально воруют детенышей у соседей по вольеру.

Так, в датском зоопарке самцы Элиас и Эмиль увели птенца у гетеросексуальных родителей, не уделявших ему достаточно внимания.

Работница зоопарка Сэнди Хедегаард Мунк рассказала, как произошло похищение: самка отправилась на сеанс мытья, а птенец остался с самцом. Тот пренебрег своими обязанностями, а гей-пара, увидев отношение родителей к птенцу, просто увела его к своему углу и обступила для защиты.

Пингвины заметили пропажу, но повели себя крайне неожиданно: самец сделал вид, что у него никогда не было детей, а самка хоть и бросилась на поиски, но сделала это очень неохотно и вскоре забыла о них. В результате малыш остался с новыми папами.