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Пил и раб, и фараон: сварено пиво по рецепту древних египтян 

Газета.Ru + ещё 1 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Три британки сварили пиво по древнеегипетскому рецепту, и оно оказалось очень вкусным. Вопрос о его продаже пока что остается открытым, а у женщин уже запланирована серия аналогичных экспериментов при поддержке Британского музея.
Три британки сварили пиво по древнеегипетскому рецепту — такой напиток пили египетские рабы 5000 лет назад, сообщает издание Daily Mail.
Историк пищевой промышленности Таша Маркс, пивовар Микаэла Чарльз и специалист по пиву Сьюзан Бойл потратили полгода на приготовление специального пива. С помощью Британского музея троица сделала пивоваренный инвентарь идентичный древнеегипетскому и воссоздала методологию производства.
Пиво было основным алкогольным напитком древних египтян. Его делали из ячменя или из пшеницы и фиников. Традиционно умершему фараону обещали хлебы, которые не зачерствеют, и пиво, которое не закиснет.
Рабочие, строившие пирамиды, получали около пяти литров пива в день.
Пиво появилось еще около 13 тыс. лет назад и к моменту расцвета Египта было широко распространено. Если результат первых экспериментов древних людей с пшеницей и ячменем больше напоминал кашу, то египтяне уже наслаждались напитком, куда больше похожим на современное пиво.
Несмотря на огромное количество найденных кувшинов с остатками пива, нет данных о древних пивоварнях. По всей видимости, приготовлением пива занимались в основном в домашнем хозяйстве, к тому же даже при централизованном и специализированном производстве пива трудно отличить пивоварню от хлебопекарни, поскольку в любом случае присутствуют печи, обожженные зерна злаков, глиняные кувшины.
Древние египтяне производили и потребляли огромное количество пива, говорит Маркс.
«Пиво было настолько распространено, что к нему относились как к одному из видов пищи, — рассказывает она. — Его потребляли ежедневно и в больших количествах, а также на религиозных праздниках и торжествах. Оно было существенной частью рациона рабов, но при этом имело статус напитка богов и было связано с несколькими египетскими божествами».
Пиво входило и в паек воинов, на стеле Пианхи запечатлено восхваление войском своего фараона: «Хлеб твой в чреве нашем на любом пути. Пиво твое утоляет жажду нашу».
Чарльз, главный пивовар завода AlphaBeta на востоке Лондона, использовала гимн шумерской богине пива Нинкаси в качестве руководства.
«В египетских галереях Британского музея можно увидеть найденные в гробницах деревянные фигурки пивоваров, которые что-то протирают сквозь ткань в керамические сосуды. Это стало для нас подсказкой к технологии производства», — рассказывает команда.
По древнеегипетским правилам пивоварения, часть зерна находится в холодной воде, часть — в горячей. Затем их соединяют для брожения. Современная же технология подразумевает обработку всего зерна вместе, в узком температурном интервале, говорит Маркс.
Женщины использовали керамические сосуды для имитации древнеегипетских терракотовых горшков. Изготовление пива заняло два дня. Сделали две партии, одну без добавок, а вторую — с фисташками, лепестками роз, тмином, кориандром и кунжутом — ингредиентами, к которым имели доступ древние египтяне.
«Когда мы только начали, я была уверена, что древнеегипетское пиво будет отвратительным, — признается Маркс. — Я ждала, что у нас получится безвкусная, плотная, похожа на кашу слабоалкогольная смесь».
Но пивовары считали иначе — вряд ли бы египтяне стали бы делать пиво в таком количестве, если бы оно было таким гадким.
К удивлению Таши Маркс, напиток получился очень вкусным.
«Пиво было легким и освежающим — именно то, чего хотелось бы после дня под палящим египетским солнцем», — говорит она.
Купить пиво по древнеегипетскому рецепту пока нельзя, но команда уже планирует будущие проекты. «Довольно большой интерес к проекту проявили пивовары-любители, — делится Маркс. — Это очень меня обрадовало.
»На данный момент я, Сьюзан и Микаэла стали сплоченной командой», — говорит Маркс. У женщин уже запланированы дальнейшие эксперименты в сотрудничестве с Британским музеем.
А вот месопотамское пиво, очевидно, было не слишком вкусным. В 2018 году археологи нашли на территории Ирака останки древнейшего пива и, изучив химические характеристики осадка, попытались воссоздать напиток. Для этого они опирались на описанные в поэмах ингредиенты и техники. Пробовать его на момент выхода научной статьи было еще рано, но пахло оно, по словам ученых, ужасно. Впрочем, основной их задачей все же было изучение характеристик осадка в другой посуде, найденной на территории Месопотамии — это позволит узнать больше о том, что пили и ели ее жители.
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Наука , Наука и техника , Статьи , Сьюзан Бойл
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