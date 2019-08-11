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Археологи обнаружили в Македонии гробницу времен Христа 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: nsn.fm
В Западной Македонии в районе Мавропиги в регионе Козани найдена гробница I века до нашей эры. Греческие археологи, обнаружившие захоронение, отмечают, что гробница не повреждена, сообщили в местном департаменте по делам древностей.
Археологи обнаружили в гробнице, которая была скрыта под фундаментом частично снесенного дома, частично сохранившийся бронзовый саркофаг. Ученые отмечают его уникальность для Северной Греции.
Несмотря на многочисленные исторические объекты, сохранившиеся в Западной Македонии, археологи обратили внимание на то, что абсолютно неповрежденная гробница для Северной Греции — уникальное явление. Ученые продолжат изыскания.
Ранее египтолог Виктор Солкин в эфире НСН объяснил, как древние египтяне перемещали массивные каменные блоки на большие расстояния.
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Наука , Наука и техника , Македония
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