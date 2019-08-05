Решена загадка появления человечества

Нейробиологи Бостонского университета в США пришли к выводу, что генетическая мутация, которая замедлила развитие префронтальной коры у детей, могла привести к появлению рекурсивного языка и воображения 70 тысяч лет назад. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили механизм развития воображения и выяснили, что те, кто не овладел в раннем возрасте полноценной устной речью, никогда не освоят префронтальный синтез — прием, поволяющий сопоставить в уме два объекта. Например, они не поймут разницу между двумя предложениями «собака укусила друга» и «друг укусил собаку», у которых значения слов и грамматическая структура являются идентичными. Префронтальный синтез позволяет строить рекурсивные предложения, воссоздающие сцены с несколькими взаимодействующими объектами: «Змея лежит на камне слева от дерева, которое находится за холмом». Рекурсия считается характерной для любого естественного языка.

Люди, не способные к префронтальному синтезу, не могут понять значение предлогов, применяющихся для описания положения предметов в пространстве, и овладеть рекурсией. Они также не могут обучить своих детей префронтальному синтезу, поэтому возникает эволюционный барьер для развития полноценного языка. Кроме того, у современных детей критический возраст для овладения яыком составляет пять лет.

Соглано результатам математического моделирования, древние люди преодолели оба барьера в течение нескольких поколений. Мутация, способствующая задержке наступления критического возраста для префронтального синтеза, является вредной, если не учитывать выгоду от последующего приобретения рекурсивного языка. Модель требует, чтобы задержка произошла у двоих или более детей, и эти дети должны долгое время разговаривать друг с другом, совместно изобретая рекурсивные элементы.

Гипотеза была названа в честь легендарных основателей Рима Ромула и Рема, которых, согласно преданию, воспитали волки. В реальности дети, которые не были обучены полноценной речи, сами изобретают рекурсивный язык, как это происходит среди глухих детей в Никарагуа.

Известно, что у предков человека речевой аппарат должен был развить основные современные черты до того, как Homo sapiens отделились от неандертальцев 600 тысяч лет назад. Поскольку у шимпанзе, являющихся ближайшим родственным видом современному человеку, имеется лишь 20-100 различных вокализаций для звуковой коммуникации, перестройка речевого аппарата у непосредственных предков человека должна была расширить диапазон вокализаций на порядки, чтобы соответствовать сложности современных языков.

При этом артефакты, указывающие на развитое воображение (настенные рисунки, костяные иглы с ушком, строительство жилищ), возникли не ранее 70 тысяч лет назад. Временной разрыв между формированием речевого аппарата современного типа и археологическими свидетельствами до сих пор представлял загадку для ученых.