Палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического «ктулху»

Ученые обнаружили в Канаде останки еще одного странного морского существа, похожего на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта. Оно обитало на дне и питалось мелкими беспозвоночными, просеивая песок при помощи щупалец-"грабель" и ловчих сетей. Фотографии его останков были представлены в журнале Proceedings of the Royal Society B.

"Мы нашли просто гигантское количество отпечатков этих древних существ. Только за последние несколько сезонов мы откопали сотни их тел, причем часто десятки этих беспозвоночных покрывали один и тот же пласт пород. Это открытие показывает, что хищничество было широко распространено на Земле уже во времена кембрия", — заявил Жан-Бернар Карон (Jean-Bernard Caron) из университета Торонто (Канада).

В породах времен палеозоя и кембрийского периода ученые часто находят останки крайне причудливо выглядящих животных. Они настолько не похожи на современных или ископаемых живых существ, что палеонтологи часто не могут отнести их ни к одному роду или даже классу животных.

К примеру, только три года назад палеонтологи выяснили, что загадочный "монстр Тулли", существо инопланетного вида с глазами на стебельках и шеей гуся, был позвоночным животным, а не червем или моллюском. Фрагменты тела крупнейшего хищника Кембрия, двухметровой гигантской "креветки" аномалокариса, считались тремя разными видами животных на протяжении почти 40 лет.

Многие из этих удивительных открытий стали возможны благодаря открытию так называемых лагерштеттов — особых сланцевых пород, которые формируются в бедных кислородом водах моря, благодаря чему даже самые мягкие ткани тела, в том числе и глаза, отпечатываются в них.

Пять лет назад Карон и его коллеги открыли гигантские залежи подобных отложений на территории национального парка Кутеней на западе Канады. В последующие годы ученые нашли в этих лагерштеттах сотни отпечатков тел позвоночных и беспозвоночных существ, живших в кембрийский период.

К примеру, два года назад канадские палеонтологи нашли здесь останки двух загадочных существ, похожих на "Ктулху" из рассказов Лавкрафта (Hyolitha), а также "чужого" из фильмов Ридли Скотта (Habelia optata). Отпечатки тела первого жителя древних морей помогли им раскрыть родословную этого палеозойского чудища и выяснить, что он не был родичем моллюсков, как считали ученые на протяжении полутора веков.

Недавно, как рассказывает Карон, его команде удалось найти останки близкого родича аномалокариса, крайне непохожих на главных "топ-хищников" морей и океанов Земли времен палеозоя.

Раскапывая лагерштетты, сформировавшиеся примерно 506 миллионов лет назад, канадские плалеонтологи натолкнулись на останки достаточно крупного существа, больше похожего на Ктулху или звездолет Хана Соло из "Звездных войн", чем на животное.

Этот беспозвоночный обитатель глубин обладал достаточно большими размерами для того времени. Его длина превышала три десятка сантиметров, что делало его одним из самых больших хищников кембрия после двухметровых аномалокарисов.

Как показал анализ его многочисленных отпечатков, данное существо, получившее имя Cambroraster falcatus, обитало на дне моря и добывало пищу достаточно необычным образом. Оно обладало набором очень разветвленных щупалец, покрытых большим числом выростов, расположенных на крайне малом расстоянии друг от друга.

Как предполагают ученые, оно использовало их в качестве своеобразных "грабель", при помощи которого древний "ктулху" просеивал песок на дне первичного океана Земли и извлекал из него органические останки, а также мелких беспозвоночных, отправляя их в свой цилиндрический рот, усеянный множеством острых зубов.

"Широкий панцирь на голове Cambroraster falcatus, а также скрытые в нем и направленные вперед глаза, делают этих существ очень похожими на мечехвостов, населяющих дно мирового океана сегодня. По сути, мы столкнулись с очередным ярким примером так называемой конвергентной эволюции", — добавляет Джозеф Мосиюк (Joseph Moysiuk), первооткрыватель второго вида древних "ктулху".

Как отмечает ученый, открытие нового вида древни хищников показывает, что древние членистоногие существа практически сразу заняли все возможные экологические ниши, начиная с потребителей планктона и заканчивая топ-хищниками и "санитарами" дна моря. Все это указывает на то, что все "современные" типы отношений между животными возникли уже 500 миллионов лет назад, заключают палеонтологи.