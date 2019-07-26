9-летний мальчик нашел 11 яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет

Маленький мальчик возрастом 9 лет смог обнаружить в овраге города Хэюань на юге Китая поразительную находку. Речь идет об 11 окаменелых яйцах динозавра, возраст которых составляет 66 миллионов лет. Об этом сообщил портал Sina.

"Пока сложно установить, какого динозавра эти яйца. Этот вопрос необходимо дополнительно изучать", — отметил заместитель главы научного отдела Музея динозавров города Хэюань Хуан Чжицин.

Сообщается, что уникальные ископаемые останки ребенку удалось найти после сильного наводнения. Каждое яйцо составляет 9 сантиметров в диаметре. В самое ближайшее время палеонтологи тщательно обследуют данную местность еще раз.

Ранее ученым удалось обнаружить древнейшие человеческие останки. Возраст находки составил более 210 тысяч лет.