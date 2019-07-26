Кровь антарктических птиц рассказала о глобальном потеплении

Глобальное потепление напрямую влияет на биодоступность токсичных веществ в хрупкой экосистеме Антарктиды. Таяние льдов высвобождает множество химических соединений, которые в результате естественных процессов или влияния человека на природу попадали в атмосферу или океан и затем были заключены в замёрзшей воде. Как следует из опубликованной в журнале Polar Biology статьи, учёные обнаружили следы существенного влияния вышеописанных процессов на иммунную систему и генетику пингвинов. Показатели ENA и WDC были характерны для повышенного риска рака, генной нестабильности, а также высокой вероятности преждевременной смерти клеток крови. Пока что значительного воздействия этих факторов на численность пингвинов или их здоровье не отмечается, но значения ENA и WDC находятся на грани допустимого диапазона.