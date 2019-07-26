Глобальное потепление напрямую влияет на биодоступность токсичных веществ в хрупкой экосистеме Антарктиды. Таяние льдов высвобождает множество химических соединений, которые в результате естественных процессов или влияния человека на природу попадали в атмосферу или океан и затем были заключены в замёрзшей воде. Как следует из опубликованной в журнале Polar Biology статьи, учёные обнаружили следы существенного влияния вышеописанных процессов на иммунную систему и генетику пингвинов. Показатели ENA и WDC были характерны для повышенного риска рака, генной нестабильности, а также высокой вероятности преждевременной смерти клеток крови. Пока что значительного воздействия этих факторов на численность пингвинов или их здоровье не отмечается, но значения ENA и WDC находятся на грани допустимого диапазона.
Руководитель группы исследователей Сильвия Олмастрони (Silvia Olmastroni) осторожно высказывается о проделанной работе. Она считает, что полученные результаты лягут в основу дальнейших исследований влияния изменений в окружающей среде на антарктическую фауну. Также был получен опыт, который позволит на регулярной основе производить мониторинг здоровья пингвинов Адели и, в частности, определения степени влияния глобального потепления на всю экосистему Антарктики. Эти птицы являются наиболее распространенными на побережье шестого континента и прилегающих островов, а с учётом природных особенностей региона, условия в местах их проживания трудно назвать оптимальными. Пингвины постоянно живут в таких условиях, когда малейшее негативное изменение в окружающей среде может заметно повлиять на численность их популяции. На данный момент у исследователей нет точного понимания, насколько сильно реагируют птицы на глобальное потепление, увеличившийся поток учёных и туристов, а также повышенное загрязнение воды и воздуха.