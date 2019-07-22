Обнаружен самый яркий флуоресцентный белок

Франции и Ученые из США Австралии обнаружили, клонировали и описали девять новых флуоресцентных белков из медузы Aequorea victoria и родственных ей видов. Среди них — самый яркий из ныне известных. Статья, посвященная открытию, опубликована на сервере препринтов bioRxiv.

Флуоресцентные белки — это швейцарский нож биолога. Первым — также в Aequorea victoria — был обнаружен зеленый флуоресцентный белок (green fluorescent protein, GFP). Название свое он получил потому, что поглощает синие и ультрафиолетовые лучи света и с задержкой в несколько наносекунд испускает зеленые. Процесс называется флуоресценцией, а белок — зеленым. Следом за GFP последовали красные, желтые, синие GFP-подобные белки, обнаруживаемые в других морских организмах или модифицируемые в лаборатории. Сейчас с их помощью ученые могут метить белки, структуры, органоиды, клетки и наблюдать их локализацию, перемещение и время жизни.

В 2017 году Натан Шанер из Калифорнийского университета в Сан-Диего и его коллеги обнаружили в водах у австралийского острова Херон странную синюю медузу. Животное опознали как Aequorea australis и просеквенировали транскриптом все молекулы РНК, синтезированные в клетке (это почти то же, что секвенирование ДНК, однако позволяет судить не просто о генах, но об активных генах). Шанер был удивлен, обнаружив несколько белков, похожих на GFP.

Дальнейший анализ показал, что A. australis синтезирует пять флуоресцентных белков. К ним относятся два зеленых, два синих цвета под белым светом и один желтый. Затем исследователи еще раз взглянули на «родителя» GFP — A. victoria. В ее геноме были обнаружены гены еще четырех неизвестных ранее флуоресцентных белков. Некоторые белки из обеих медуз имели узкие пики возбуждения и испускания, и это означает, что они поглощают и излучают свет очень определенных длин волн. Излучение самого яркого белка — получившего название AausFP1 — было почти в пять раз ярче, чем даже у модифицированного GFP.