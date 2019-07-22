На дне Балтики найден погибший 10 тысяч лет назад мир

Группа польских и литовских ученых изучила остатки 10-тысячелетнего леса, затонувшего в Балтийском море около Клайпеды . Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Scienсe in Poland.

Ученые пришли к выводу, что лес затонул в завершающей фазе Ледникового периода, когда Балтийское море только формировалось в результате отступления ледникового щита.

Исследователи сделали около трех тысяч фотографий под водой и пришли к выводу, что лес был достаточно густой. Полученные снимки будут использованы для создания трехмерных моделей исчезнувших деревьев.

Экспедицию провели специалисты Национального морского музея в Гданьске и Клайпедского университета. В работе также использовалась шхуна Brabander Клайпедского университета и новый калибровочный набор, который позволяет точнее масштабировать и идентифицировать объекты на подводных снимках.

Впервые «затерянный мир» на дне Балтийского моря вблизи поселка был найден литовскими археологами при сканировании морского дна. Ученые считают, что этот район был заселен до Ледникового периода и надеются найти там следы присутствия человека.