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Ученые до атомов изучили доставленный СССР лунный грунт 

ТК «Звезда» + ещё 33 54 минуты назад
Фото: ТАСС
50 лет назад СССР и США договорились оставить половину доставленного с Луны грунта для ученых будущего.
Ученые Института геохимии и аналитической химии РАН провели новые исследования грунта, доставленного с Луны 50 лет назад. Они сумели рассмотреть «пылинку» до атомной решетки.
По словам исследователей, еще в те времена между США и СССР была достигнута договоренность, что половину доставленного лунного грунта оставят для ученых будущего. Они уточнили, что 50 лет назад СССР доставил на Землю 326 граммов грунта с Луны, США — 391 грамм.
«Изначально мы и американцы решили, что для исследования будет использоваться только половина имеющегося лунного грунта, а вторая останется для изучения будущими поколениями», — заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
Как объяснил Слюта, за прошедшие 50 лет аппаратура для исследования грунта сильно изменилась. Сейчас в арсенале ученых имеются электронные микроскопы, которые позволяют исследовать одну частицу лунного грунта, размером около 100 микрон, до уровня атомной решетки, сообщает РИА Новости.
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Наука , Наука и техника , РАН , РИА Новости , США
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