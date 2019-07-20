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Археологи нашли дом апостолов Петра и Андрея 

ТК «Звезда» 36 минут назад
Фото: Juergen Schwenkenbecher, globallookpress
По предположению ученых обнаружено место рыбацкой деревни Вифсаида недалеко от Галилейского моря.
Группа израильских археологов сообщила, что во время раскопок недалеко от Тивериадского озера, более известного, как Галилейское море, ими была обнаружена древняя византийская церковь. Предположительно, культовое сооружение находилось в древней рыбацкой деревне Вифсаида, которая упоминается в Новом Завете и является родиной апостолов Петра и Андрея.
По словам ученых, византийская церковь была найдена возле остатков поселения римской эпохи, что соответствует расположению христианской Вифсаиды. Пока археологами освобождена только треть руин церкви, которая построена по византийским традициям. В ней имеются мозаичные полы и алтарные преграды, передает Times of Israel.
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