50 лет высадке человека на Луне

В этом году вся планета отмечает 50-летие высадки первого человека на Луне. Это случилось 21 июля 1969 года — в день грандиозного скачка для всего человечества и единственного поражения СССР в космической гонке. Подробности о легендарной миссии «Аполлон-11» и советской лунной программе в нашей заметке.

Советская космическая программа обгоняла американскую на всех этапах начального освоения космоса — первый искусственный спутник, первый живой организм в космосе, первое успешно вернувшееся животное, первый космонавт, первый выход в открытый космос и первый объект на Луне записали на свой счет именно советские ученые. США пребывали в глубочайшем раздражении от успехов СССР, так как считали себя технологически более продвинутой и богатой страной.

В попытке если не добиться лидерства, то хотя бы перестать быть вечным «вторым номером» в космосе, США публично предложили СССР начать совместную программу с одновременной высадкой космонавтов обеих стран на Луне. Но Никита Сергеевич Хрущев, заподозрив американцев в желании выведать секреты нашей космонавтики, ответил отказом — это была первая из череды ошибок, поставивших крест на советской Луне.

В 1961 году Штаты дали старт программе «Аполлон», заключавшейся в пилотируемом исследовании искусственного спутника Земли и высадкой на него людей.

Аполлон-11

Всего за несколько лет для полета к Луне немецким конструктором Вернером фон Брауном, попавшем в США после Второй мировой войны, была разработала ракета Сатурн-5. Она до сих пор остается самой большой, мощной и грузоподъемной ракетой в истории человечества. Один ее запуск в пересчете на нынешние цены обходился примерно в 4 млрд долларов, тогда как пуск современного ракетоносителя с экипажем обходится в 50 млн долларов.

Программа «Аполлон» могла закончиться, едва начавшись — первый пилотируемый полет «Аполлон-1» закончился пожаром и гибелью трех астронавтов еще на стартовом столе. Из-за этого высадка на Луне задержалась почти на два года, которые ушли на доработки и скрупулезные испытания Сатурна-5.

После нескольких подготовительных запусков настал черед долгожданного полета к Луне с посадкой на ней космического аппарата с людьми. 16 июля 1969 года с мыса Канаверал стартовал корабль миссии «Аполлон-11» — советские представители отказались присутствовать на запуске, но за взлетом ракеты следила советская военно-морская эскадра, остававшаяся в нейтральных водах максимально близко к космодрому.

NASA

Астронавты находились в командном модуле четверо суток, пока тот несся к Луне на скорости 2336 км/с. В это время они вели прямые телетрансляции на Землю, показывали особенности быта в космосе и участвовали в нескольких несложных экспериментах. 20 июля Нил Армстронг и Элвин Олдрин перешли в лунный модуль, отстыковались и начали снижение. Непростой процесс посадки закончился удачным «прилунением».

NASA

Через 7 часов проверок и подготовок Нил Армстронг, капитан экипажа «Аполлон-11», начал спускаться по лестнице лунного модуля, подробно описывая свои ощущения. Уже 21 июля он поставил одну ногу на лунную поверхность и произнес: «Это один маленький шаг для человека и гигантский скачок для всего человечества». Через 15 минут к Нилу присоединился Эдвин Олдрин. Впереди у них было более двух часов пребывания за пределами корабля, первая лунная ночевка и успешное возвращение домой. Вслед за «Аполлоном-11» состоялось еще пять запусков с высадкой людей на Луне, но после достижения пропагандистского эффекта и из-за невероятной дороговизны программа была свернута в 1973 году.

NASA

Знаменитый американский флаг, кстати, простоял недолго — реактивная струя от взлета лунно-посадочного корабля сбила его. А вот лунный ровер и посадочные модули до сих пор находятся на поверхности. В 2009 году исследовательская станция LRO подробно сфотографировала места всех посадок экспедиций. Аналогичные снимки получили японский, индийский и китайский аппараты.

Советская лунная программа

Вера в то, что американцы не были на Луне — это, как минимум, неуважение к российской истории. Технологии 1960-х годов действительно позволяли доставить человека на искусственный спутник Земли и успешно вернуть его обратно, вопрос заключался лишь в финансировании и грамотной организации работ. К сожалению, ошибки в планировании и остывание советского руководства к лунной теме помешали СССР установить свой флаг на поверхности Луны.

Советская лунная программа началась с грандиозной по тем временам задержки — СССР включился в гонку только спустя три года после старта программы «Аполлон». Наверстать такое отставание было уже невозможно. К тому же из-за соперничества над своими лунными кораблями работали КБ Королёва, Челомея и Янгеля. Распыление сил и средств вместо кооперации затормозило создание ракеты-носителя. По результатам оценок разной степени предвзятости основной лунной ракетой было признано изделие Н-1 Сергея Королёва . Конструкция первой ступени была слишком сложной (целых 30 двигателей), но ее тяговитость в разы превосходила аналоги от других КБ. Другой кандидат на полет к Луне, УР-500, в итоге стал известен как ракета-носитель Протон, которая пережила уже 420 запусков.

Wikimedia

Параллельно велась работа над лунно-орбитальным и лунно-посадочным кораблями, лунным скафандром «Кречет». Корабли несколько раз успешно испытывались в космосе в беспилотном режиме и в целом были готовы к использованию. Но сложности с ракетой-носителем всё дальше отодвигали планируемую миссию. Кстати, первым советским космонавтом, оставившим свой след на Луне, должен был стать Алексей Леонов , известный первым выходом в открытый космос.

Wikimedia

Было проведено четыре испытательных пуска ракеты Н-1, все они закончились неудачей. Система из 30 двигателей оказалась уязвимым местом — стоило по каким-то причинам отключиться одному из них, как судьба ракеты была предрешена. Сроки поджимали, американцы уже высадились на Луне, финансирование советской программы было впятеро меньшим, чем в США, а постоянные аварии вызывали всё больший скептицизм у членов Политбюро. В 1974 году новый руководитель НПО «Энергия» Валентин Глушко своим приказом прекратил все работы над Н-1 и пилотируемой лунной программой в целом. Видя стоимость программы, советское руководство не возражало. Две готовых ракеты и два задела были уничтожены.

В советском освоении Луны очень много «если»: если бы руководство дало старт программе раньше, если бы КБ не конкурировали друг с другом, если бы финансирование было достаточным, если бы был жив Сергей Павлович Королёв. Свое видение альтернативной истории готовят в США: в этом году начнется показ сериала For All Mankind, в котором США не успели запустить «Аполлон-11» — первым на Луну ступил советский космонавт Алексей Леонов. Но это не положило конец, а лишь подогрело космическую гонку.

NASA

Сейчас о возврате человека на Луну довольно сдержанно говорят в обеих странах. Стоимость соответствующих космических программ колоссальна. К тому же, Луну гораздо эффективней исследовать автоматическими аппаратами, способными месяцами и годами путешествовать по ее поверхности с оборудованием. Но всё же исторические шаги людей по Луне навсегда останутся одной из главнейших вех в истории человечества.