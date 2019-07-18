Маршалловы острова все еще фонят сильнее Чернобыля

Испытав 67 ядерных бомб и затопив облученные корабли, США так сильно насытили воду и почву Маршалловых островов радиоактивными изотопами, что они до сих пор фонят намного выше допустимой нормы.

Долгое время Чернобыльская АЭС и близлежащие территории удерживали звание «самой радиоактивной зоны планеты». Однако теперь на территорию бывших жилых районов пускают даже туристов, и даже иностранные специалисты вынуждены признать, что Чернобыль стал намного безопаснее для человека. Клэр Корхилл, исследователь по утилизации ядерных отходов в Университете Шеффилда, которая помогала ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, уверяет, что «вы, скорее всего, получите больше облучения во время полета в сторону АЭС, чем от прогулки по этим местам». А вот в США все не так радужно.

Как известно, после Второй мировой войны в районе Маршалловых островов, что в Тихом океане, США провели 67 испытаний ядерного оружия. Недавнее исследование, инициированное исследователями из Колумбийского университета, показало, что в некоторых частях островов было гораздо больше радиации, чем на земле, загрязненной в результате чернобыльской катастрофы. Исследователи обнаружили повышенные уровни радиоактивных элементов, таких как америций, цезий и два типа плутония, в 38 образцах почвы, взятых с 11 разных островов — более чем солидная выборка. Самая высокая доза радиации была обнаружена на острове Бикини, где США провели крупнейшее испытание водородной бомбы, а затем потопили десятки радиоактивных кораблей.

После тестирования на америций-241, исследователи обнаружили, что на некоторых островах уровень изотопа был намного выше, чем в Чернобыле в 2009 году. Их тесты также показали, что на острове Бикини было в 1000 раз больше плутония, чем обнаружено в Чернобыле или на Фукусиме (в префектуре Японии, где в 2011 году произошло землетрясение, вызвавшее ядерную катастрофу).

В отдельном исследовании ученые выяснили, что фрукты на некоторых островах содержали куда больше цезия-137, чем это разрешено международными стандартами безопасности. На некоторых островах также содержалось больше цезия-137, чем было обнаружено в Чернобыле даже через 10 лет после аварии. В конечном итоге исследователи определили, что четыре северных острова — Рунит, Энджеби, Бикини и Наен — загрязнены сильнее, чем районы возле Чернобыльской электростанции. К счастью, они необитаемы, но научное сообщество призывает сделать эту зону закрытой даже от случайных туристов — ее посещение может стоить людям здоровья.