Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Открыт новый вид динозавра, похожего на утку 

Naukatv.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: ICRA Art
Палеонтологи открыли новый вид динозавров, представители которого благодаря необычной форме челюсти и носа похожи на уток.
Самый полный череп уткоподобного динозавра был представлен как новый род и вид Aquilarhinus palimentus. Этот динозавр получил своё название из-за орлиного носа и широкой нижней челюсти, вместе напоминающих утиный клюв. Ещё в 1980-х годах останки динозавра были найдены в слоях горных пород Национального парка Биг-Бенд в Техасе. Окаменелости были собраны, но изучить их не получилось из-за плохого состояния и отсутствия продвинутых технологий. Образец пролежал годы в ожидании своего полного описания, и только после недавнего анализа исследователи пришли к выводу, что кости принадлежат совершенно новому виду.
Гадрозавриды были самыми распространёнными травоядными динозаврами в конце мезозойской эры. Передняя часть их челюсти обладала U-образной формой для поддержки чашевидного клюва, используемого для сбора растений. Нижние челюсти Aquilarhinus palimentus отличаются своеобразной W-образной формой, создавая широкий, уплощенный клюв. По словам экспертов, новый вид является одним из наиболее известных примитивных гадрозавридов. Он может помочь понять, откуда и почему начались эволюция и миграция этой группы.
Naukatv.ru: последние новости
Найден череп самого старого человека за пределами Африки Найдено существо, издающее самый громкий звук в океане В желудке динозавра найден новый вид ящерицы
Комментарии
Наука , Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России назвали условие освобождения украинских моряков142
Зеленский объяснил отказ от предвыборного обещания
В клинике рассказали об умершей на массаже пациентке1
В Орле врачи скорой объявили «итальянскую забастовку»26
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве28
Видео
04:10
«Я киевлянка и горжусь»: Ротару плюнула на Крым и Россию
Шоу-бизнес Статьи
10:17
Появилось видео реконструкции полета сгоревшего SSJ
Происшествия
00:22
Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве
Криминал Происшествия
00:01
Женщина пошла в туалет и столкнулась со змеей
Происшествия В мире
01:01
Российские военные провели учения в горах Таджикистана
Армия Войска
02:59
В России назвали условие освобождения украинских моряков
Политика Украина
00:44
Гибель людей на рухнувшем аттракционе сняли на видео
Происшествия
00:45
«Она раздражала»: как подростки задушили сверстницу
Криминал Происшествия
00:29
В Госдуме встретились парламентарии России и Грузии
Политика Кавказ
00:21
В аэропорту Саратова произошло ЧП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение