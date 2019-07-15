Открыт новый вид динозавра, похожего на утку

Палеонтологи открыли новый вид динозавров, представители которого благодаря необычной форме челюсти и носа похожи на уток.

Самый полный череп уткоподобного динозавра был представлен как новый род и вид Aquilarhinus palimentus. Этот динозавр получил своё название из-за орлиного носа и широкой нижней челюсти, вместе напоминающих утиный клюв. Ещё в 1980-х годах останки динозавра были найдены в слоях горных пород Национального парка Биг-Бенд в Техасе. Окаменелости были собраны, но изучить их не получилось из-за плохого состояния и отсутствия продвинутых технологий. Образец пролежал годы в ожидании своего полного описания, и только после недавнего анализа исследователи пришли к выводу, что кости принадлежат совершенно новому виду.

Гадрозавриды были самыми распространёнными травоядными динозаврами в конце мезозойской эры. Передняя часть их челюсти обладала U-образной формой для поддержки чашевидного клюва, используемого для сбора растений. Нижние челюсти Aquilarhinus palimentus отличаются своеобразной W-образной формой, создавая широкий, уплощенный клюв. По словам экспертов, новый вид является одним из наиболее известных примитивных гадрозавридов. Он может помочь понять, откуда и почему начались эволюция и миграция этой группы.