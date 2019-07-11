Найденный в Греции череп заставит переписать историю человечества

Международная группа исследователей изучила фрагменты двух человеческих черепов, обнаруженных четыре десятилетия назад в Греции , и пришла к выводу, что современные люди мигрировали из Африки в Европу на 150 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

Отчет об исследовании опубликован на официальном сайте лондонского Музея естествознания. Открытие отодвигает дату появления Homo Sapiens в Европе более чем на 150 тысяч лет.

Анализу подвергли два частично сохранившихся черепа, которые были обнаружены в пещере Апидима на юге Греции в 1978 году. Ископаемые останки были обозначены как Апидима 1 и Апидима 2.

Первоначально их возраст был оценен в 160 тысяч лет. Но ученые всегда сомневались в том, что датирование было проведено точно. Кроме того, по форме черепа отличаются друг от друга. Исследование подтвердило, что они относятся к разным периодам времени.

Череп Апидима 2 оказался более полным. Он похож на черепа неандертальцев, обнаруженных в Гибралтаре и Италии. Апидима 1 больше напоминает окаменелости современных людей, возраст которых оценивается в 100 тысяч лет.

Команда использовала технику, позволившую точно датировать не только слои, в которых были найдены черепа, но и сами кости. Новая датировка Апидима 2 показала, что окаменелости около 170 тысяч лет. Это примерно соответствует предыдущей оценке. Он оказался неандертальским.

А вот череп Апидима 1 гораздо старше. Выяснилось, что ему как минимум 210 тысяч лет. Детальный анализ подтвердил, что этот череп принадлежал представителю Homo Sapiens, а не неандертальцу.