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Найденный в Греции череп заставит переписать историю человечества 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Kevin Webb/NHM Image Resources/Natural History Museum
Международная группа исследователей изучила фрагменты двух человеческих черепов, обнаруженных четыре десятилетия назад в Греции, и пришла к выводу, что современные люди мигрировали из Африки в Европу на 150 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.
Отчет об исследовании опубликован на официальном сайте лондонского Музея естествознания. Открытие отодвигает дату появления Homo Sapiens в Европе более чем на 150 тысяч лет.
Анализу подвергли два частично сохранившихся черепа, которые были обнаружены в пещере Апидима на юге Греции в 1978 году. Ископаемые останки были обозначены как Апидима 1 и Апидима 2.
Первоначально их возраст был оценен в 160 тысяч лет. Но ученые всегда сомневались в том, что датирование было проведено точно. Кроме того, по форме черепа отличаются друг от друга. Исследование подтвердило, что они относятся к разным периодам времени.
Череп Апидима 2 оказался более полным. Он похож на черепа неандертальцев, обнаруженных в Гибралтаре и Италии. Апидима 1 больше напоминает окаменелости современных людей, возраст которых оценивается в 100 тысяч лет.
Команда использовала технику, позволившую точно датировать не только слои, в которых были найдены черепа, но и сами кости. Новая датировка Апидима 2 показала, что окаменелости около 170 тысяч лет. Это примерно соответствует предыдущей оценке. Он оказался неандертальским.
А вот череп Апидима 1 гораздо старше. Выяснилось, что ему как минимум 210 тысяч лет. Детальный анализ подтвердил, что этот череп принадлежал представителю Homo Sapiens, а не неандертальцу.
"Наше исследование позволяет предположить, что ранняя группа современного человека в Греции появилась как минимум 210 тысяч лет назад, — говорит профессор Крис Стрингер. — Возможно, она мигрировала через Ближний Восток и была заменена неандертальской популяцией, представленной черепом Апидима 2, примерно 170 тысяч лет назад".
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Наука , Наука и техника , Греция
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