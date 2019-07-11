Выяснилось, кто издает самый громкий звук в океане

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Ученые показали, кто издает самый громкий звук в океане 

Российская Газета + ещё 3 1 час назад
Команда исследователей из Канады и Японии установила, что один из самых громких звуков в океане издают не гигантские киты, а крошечный морской червь длиной 29 миллиметров.
Согласно новому исследованию, о котором рассказывает журнал Science, именно крошечный червь оказался самым громким существом в океане, заполненном китами, акулами и гигантскими рыбными стаями.
Речь идет о черве вида Leocratides kimuraorum, длина которого не превышает 29 миллиметров. Эти существа впервые были обнаружены в 2017 году. Они живут внутри губок у берегов Японии.
О том, что эти черви способны издавать очень громкие звуки, ученые узнали только после того, как доставил их в лабораторию. Команда обнаружила, что когда эти существа сражаются между собой, то они набрасываются друг на друга своими "головами".
При этом черви издают громкий звук, напоминающий хлопок пробки от шампанского. Ученым удалось записать звуки "драки" при помощи специального подводного оборудования.
Примечательно, что черви издают звуки только при сражении. В остальное время они вели себя молча, даже когда ученые пытались их спровоцировать.
Обычно существа, издающие такие звуки, используют какую-либо твердую структуру своей анатомии. Например, щелкающая креветка производит подобный шум, быстро закрывая клешни.
Однако червь L. kimuraorum оказался уникальным в этом отношении. Хитина у него нет. Но он способен создавать такое давление в своем теле, что громкий звук издается при простом сокращении мышц.
По словам ученых, это первый подобный зарегистрированный случай для подводных существ с мягким телом.
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Наука , Видео , Наука и техника , Канада , Япония
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